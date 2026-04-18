Eğitim Sen Eskişehir Şubesi 'yaşam nöbetini' sona erdirdi: Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmeli

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Urfa Siverek ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından başlattığı 'yaşam nöbetini' sona erdirdi.

Şube, başlattıkları 24 saatlik yaşam nöbetinin yalnızca bir duyarlılık çağrısı olmadığını, eğitimde giderek ağırlaşan tabloya karşı açık bir itiraz ve uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Açıklamada, yaşanan saldırıların münferit olmadığı savunularak, bunun eğitimde şiddeti büyüten, güvenliği ihmal eden ve kamusal sorumluluğu yerine getirmeyen anlayışın doğrudan sonucu olduğu ifade edildi.

“SORUMLULUK BAKANLIĞA AİTTİR”

Eğitim Sen açıklamasında, okullarda yaşanan her türlü şiddetin sorumluluğunun gerekli önlemleri almayan ve eğitim alanını koruyamayan Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olduğunu kaydetti. Eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin yaşam hakkının görmezden gelinemeyeceği, ertelenemeyeceği ve pazarlık konusu yapılamayacağı belirtilen açıklamada, saldırıların ardından yapılan sıradan açıklamaların, geçici tedbir söylemlerinin ve sorumluluktan kaçan yaklaşımların artık kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İSTİFA ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, eğitim alanında ortaya çıkan bu ağır tablo karşısında sorumluluk almak yerine olayları münferit gösteren ve çözüm üretmeyen hiçbir yönetim anlayışının meşru olmadığı ifade edildi. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in derhal istifa etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Urfa Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları, eğitim alanında gelinen vahim tablonun en açık göstergelerinden biridir. Öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin bulunması gereken en güvenli alanlar olan okulların, artık şiddetin hedefi haline gelmesi kabul edilemez bir durumdur.

'BU SALDIRILAR MÜNFERİT DEĞİL'

Eğitim Sen olarak başlattığımız 24 saatlik yaşam nöbeti, bir 'duyarlılık çağrısı' olmanın ötesinde, bu karanlık tabloya karşı açık bir itiraz ve uyarıdır. Çünkü biliyoruz ki; bu saldırılar münferit değildir. Bu saldırılar, eğitimde şiddeti büyüten, güvenliği ihmal eden ve kamusal sorumluluğu yerine getirmeyen anlayışın doğrudan sonucudur.

'HER TÜRLÜ ŞİDDETİN SORUMLULUĞU BAKANLIĞA AİT'

Buradan açıkça ilan ediyoruz: Okullarda yaşanan her türlü şiddetin sorumluluğu, gerekli önlemleri almayan ve eğitim alanını koruyamayan Bakanlığa aittir. Eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin yaşam hakkı görmezden gelinemez, ertelenemez, pazarlık konusu yapılamaz. Yaşanan saldırıların ardından yapılan sıradan açıklamalar, geçici tedbir söylemleri ve sorumluluktan kaçan yaklaşımlar artık kabul edilemez. Eğitim alanında yaşanan bu ağır tablo karşısında sorumluluk almak yerine münferit söylemlerinde bulunan, çözüm üretmeyen hiçbir yönetim anlayışı meşru değildir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmelidir.

'HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

24 saatlik yaşam nöbetimizi bugün itibarıyla sonlandırıyoruz. Ancak bu bir geri çekilme değil, mücadelemizin yeni bir aşamaya taşınmasıdır. Taleplerimiz karşılanana kadar, eğitimde şiddete karşı sesimizi daha güçlü yükseltecek, her platformda hesap sormaya devam edeceğiz.

Bir kez daha altını çiziyoruz: Güvenli olmayan okullarda eğitim olmaz. Yaşam hakkının olmadığı yerde eğitimden söz edilemez. Eğitim Sen olarak susmayacağız, geri adım atmayacağız. Çocuklarımızın ve Eğitim emekçilerinin yaşamı için mücadele etmeye devam edeceğiz."