Eğitim Sen Genel Merkezi ile İstanbul Tabip Odası dinlenmiş

Yaklaşık iki ay önce tutuklanan gazeteci Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar’ın da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, “PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği, örgüt adına ve örgüt lehine eylem ve etkinlikler düzenlediği, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği, PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda eylemlerinin tespit edildiği” iddiaları yer aldı.

İddianamede, İstanbul 2 Nolu Hakimliği’nin “teknik araçlarla izleme” kararına dayanılarak, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Eğitim Sen Genel Merkezi’nin dinlendiği belirtildi.

O dönem Eğitim Sen Genel Merkezi’nde yapılan toplantının konuşma çözümüne iddianamede yer verildi. İddianamede, “3 Mart 2012 tarihinde, İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen HDK toplantısı sırasında teknik araçlarla elde edilen ses kayıtlarının” çözümleri de yer aldı.

GAZETECİLERİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ…

Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar’ın, basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerini haberleştirmeye ilişkin yaptıkları telefon görüşmeleri, iddianamede HDK üyeliğine delil niteliğinde sunuldu.

Savcılık, sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 maddesi uyarınca “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla beş yıldan on yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu’nun 3 ve 5’inci maddeleri uyarınca da artırımlı ceza talep edildi.