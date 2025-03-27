Eğitim Sen geri adım atmayacak

Haber Merkezi

Üniversite öğrencilerinin boykot eylemlerine destek vermek amacıyla dün (25 Mart) bir günlük iş bırakan Eğitim Sen üyesi öğretim elemanları, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında bugün Ankara Adliyesi’nde ifade verdi. Eğitim Sen MYK üyelerine, üniversite öğrencilerinin boykot eylemlerine destek verip 1 gün iş bırakma kararı aldıkları için açılan soruşturmada skandal bir karar çıktı.

Mahkeme, Eğitim Sen MYK üyeleri için 2 hafta ev hapsi cezası, sonrası için de adli kontrol şartı kararı verdi. Karara tepki gösteren Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, “Tıpkı diğer tutuklamalar gibi, MYK üyelerimize verilen bu cezalar da hukukun, sendikal hak ve özgürlüklerin askıya alındığının somut göstergesidir. MYK üyelerimize verilen bu cezalar doğrudan doğruya Eğitim Sen’in sendikal faaliyetlerini engelleme amacı taşımaktadır. Ancak Eğitim Sen geçmişte olduğu gibi, bu tür baskı ve yıldırma politikaları karşısında geri adım atmayacak, sendikal faaliyetlerini kesintisiz sürdürecektir” denildi. Eğitim Sen’in bağlı olduğu konfederasyon olan KESK’ten yapılan açıklamada ise “Verilen bu cezalar doğrudan doğruya Eğitim Sen’in sendikal faaliyetlerini engelleme amacı taşımaktadır. Geçmişte olduğu gibi, bu tür baskı ve yıldırma politikaları karşısında geri adım atmayacak, sendikal faaliyetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz” denildi.