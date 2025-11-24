Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube yeni binasını açtı

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube, 2023 yılında satın aldığı Bakırköy Mektupçu Sokak’taki yeni hizmet binasını yoğun katılımlı bir törenle açtı. 1990’lı yılların başından bu yana eğitim emekçilerinin mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Bakırköy şube, faaliyetlerine artık yeni adresinde devam edecek.

Açılış töreninde konuşan Şube Başkanı Barış Uluocak, yeni binanın sendikanın mücadele geleneği içinde kendi kimliğini oluşturacağını vurguladı.

Uluocak, Bakırköy’de hem sendikal çalışmalar hem de toplumsal muhalefet açısından güçlü bir odak yaratmayı hedeflediklerini belirterek, “Yeni binamız, mücadele ve dayanışmanın büyüdüğü bir mekân olacak” dedi.

Eğitim Sen üyeleri, bileşenler ve çok sayıda eğitim emekçisinin katıldığı açılış töreni, yeni döneme dair dayanışma mesajlarıyla son buldu.