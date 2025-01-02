Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi'nden Mehmet Ekinci açıklaması: "Kaza değil, cinayet"

Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'nde yaşanan iş cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada iş güvenliği vurgusu yaptı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Eğitim Sen İstanbul 6 No'lu Üniversiteler Şubesi, Ekinci'nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Sendikanın "Kaza değil, cinayet" olarak niteldiği açıklamada, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı ve ihmallerin olduğu iddiaları dile getirildi.

"İŞ CİNAYETLERİ KADER DEĞİL"

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de 'iş kazalarının' kader olmadığının altı çizildi. Açıklamada, Mehmet Ekinci'nin ölümünün yalnızca bireysel bir kayıp olmadığı, işçi sınıfına yönelik ihmallerin ve cezasızlık politikasının bir sonucu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, cevaplanması talebiyle şu sorulara yer verildi:

"Aynı şantiyede, 2024 yılı içinde ikinci ölüm olayının yaşanmasına nasıl göz yumulmuştur?

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin kazadan sonra alınmaya çalışıldığı iddiası doğru mudur?

Bu ihmallerin sorumluları hakkında yasal süreç başlatılmış mıdır?"

Açıklamada, ayrıca şu talepler sıralandı:

* Şantiyelerde işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz bir şekilde alınması ve denetimlerin düzenli yapılması.

Mehmet Ekinci'nin ölümüne neden olan ihmallerin sorumlularının derhal adalet önüne çıkarılması.

* İş kazalarının önlenmesi için acil bir eylem planı oluşturulması ve işçilerin çalışma koşullarının insanca yaşam hakkını güvence altına alacak şekilde iyileştirilmesi.

Eğitim Sen olarak olayın takipçisi olacakları belirtilen açıklamada, işçilerin haklarını savunmaya devam edecekleri duyuruldu.