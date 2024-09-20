Eğitim-Sen İzmir’den seslendi: “Çocukların sağlığı bu kadar ucuz mu?”

BİRGÜN EGE

Eğitim Sen İzmir Şubeleri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla okullardaki temizlik ve hijyen eksikliklerine dikkat çekti. Açıklamayı, Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Nafiz Ceylan okudu.

Ceylan, “Bugün bir kez daha çocuklarımızın geleceğine yapılan ihanetin tanığıyız” dedi. İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde, okullardaki temizlik hizmetlerinin haftada sadece üç günle sınırlı olduğunu vurgulayan Ceylan, “Okullarda temizlik bir lüks değil, zorunluluktur! Bu koşullarda kim bu işi yapmak ister? Üç gün yeter mi? Çocuklarımızın sağlığı bu kadar ucuz mu” ifadelerini kullandı.

Hijyenin bir lüks değil, zorunluluk olduğunu belirten Ceylan, “Okullarımızda hijyen eksikliği nedeniyle yaşanacak salgın hastalıklar kapıda. Bu, çocuklarımızın geleceğinin sağlığıyla oynamak demektir” dedi. Velilere de çağrıda bulunan Ceylan, “Bu sorunu hep birlikte sahiplenmezsek, çocuklarımızın sağlığı, eğitim hakkı ve geleceği daha da tehlikeye girecek” diye konuştu.

Devletin eğitim bütçesinden tasarruf ettiğine dikkat çeken Ceylan, “Sarayın harcamaları devam ederken eğitim bütçesinden tasarruf yapılması hangi akla sığar? Milyonlarca lira sarayın lüks harcamalarına, büyük şirketlere teşvikler olarak aktarılırken okullarımıza yeterli ödenek ayrılmıyor. Bugün sınıflarda hijyenik olmayan koşullarda eğitim gören çocuklarımız, geleceğin yetişkinleri olacak” dedi.

Tasarruf adı altında çocukların sağlığı ve geleceğinin riske atılamayacağını vurgulayan Ceylan, şunları söyledi: “Eğitim Sen olarak, her çocuğun hijyenik koşullarda eğitim alması için kadrolu ve güvenceli temizlik personeli istihdam edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, her öğrenciye bir öğün yemek ve temiz içme suyu sağlanması, kamusal eğitimin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu, çocuklarımızın sadece bugünü değil, yarınını da güvence altına alacak bir adımdır.”

Tasarruf tedbirlerine Karaburun’da da tepki gösterildi.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Karaburun Temsilciliği ve Karaburun Kadın Platformu’nun da destek verdiği açıklamada, Eğitim Sen Karaburun Temsilcisi Coşkun Erdem, “Okullarda temizlik bir lüks değil, zorunluluktur! Bir çocuğun sağlıklı bir ortamda eğitim alması, en temel insan haklarından biridir. Fakat bu sorumluluğu yerine getirmek yerine, hükümet geçici ve güvencesiz çözümlerle bizi oyalıyor. Okullarımızda hijyen eksikliği nedeniyle yaşanacak salgın hastalıklar kapıda. Bu, sadece bugünün değil, çocuklarımızın geleceğinin sağlığıyla oynamak demektir. Geçici iş gücüyle değil, kadrolu ve güvenceli istihdamla bu sorun çözülebilir” dedi.