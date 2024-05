Eğitim Sen: Kadir Has Üniversitesi’nde işten çıkarmalara sessiz kalmayacağız

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, yazılı yaptığı açıklamayla Kadir Has Üniversitesi’nde 30'u aşkın akademisyenin atıldığını duyurdu. Açıklamada iş güvencesini hiçe sayan uygulamalara değinilirken "Keyfi kararlarla işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bütün akademisyenlerin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim Sen, Kadir Has Üniversitesi’nde akademik yılın başından bu yana aralarında üyelerinin de olduğu 30'u aşkın akademisyenin işten çıkartıldığını duyurdu.

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, üniversitenin verdiği kararları kabul etmediklerini söyleyerek "Şeffaf ve demokratik süreçler işletilmeden, keyfi kararlarla işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bütün akademisyenlerin yanındayız" dedi.

Misafir akademisyen ve ders saati ücretli çalışma gibi iş güvencesini hiçe sayan uygulamaların vakıf üniversitelerinin normali haline getirilmek istendiğine vurgu yapıldı.

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi'nin yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Ülkemizdeki ekonomik krizin faturası emekçilere kesilmek isteniyor. Bir yandan Orta Vadeli Program (OVP) ve kamuda tasarruf tedbirleri ile kamu emekçilerine dönük ekonomik saldırılar hazırlanırken diğer yandan vakıf üniversitelerinde güvencesiz ve esnek çalışma uygulamaları eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik haklarına dönük bir tehdit olarak kullanılıyor. Misafir akademisyen ve ders saati ücretli çalışma gibi iş güvencesini hiçe sayan uygulamalar vakıf üniversitelerinin normali haline getirilmek isteniyor.

Kadir Has Üniversitesi’nde akademik yılın başından bu yana 30’u aşkın akademisyenin işten çıkartıldığı iddia ediliyor. Vakıf üniversitelerinin nitelikli eğitim yerine emek sömürüsü ve kar odaklı yaklaşımını kabul etmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin ve üniversite yönetiminin verdiği yanlış kararların, aralarında üyelerimizin de bulunduğu akademisyenlere ödetilmek istendiğinin farkındayız. Şeffaf ve demokratik süreçler işletilmeden, keyfi kararlarla işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bütün akademisyenlerin yanındayız. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) olarak iş güvencesi kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle, üniversiteyi bir ticarethane gibi yönetmek isteyen, akademisyenlerin ve eğitim alan öğrencilerin menfaatini göz ardı eden, iş güvencesini hiçe sayan anlayışa geçit vermeyeceğiz.

Üniversitelerin kamu hizmeti veren, bu hassasiyetle yönetilmesi gereken kurumlar olduğunu Kadir Has Üniversitesi’ne bir kez daha hatırlatıyoruz. Öğretim üyelerinin görüşüne başvurmadan, keyfi kararlarla bölüm kapatan, akademisyenleri işten çıkaran, bu sebeplerle öğrencilerin eğitimlerini sekteye uğratan yönetim anlayışının karşısındayız. Kadir Has Üniversitesi’nin iş güvencesini hiçe sayan bu tutumunu kabul etmiyoruz. Üniversite yönetimini uyarıyoruz; krizin faturasını eğitim ve bilim emekçilerine keserek alınan işten çıkarma kararlarından bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz."