Eğitim Sen, kız öğrencilerin öne oturmasını yasaklayan yazıya tepki gösterdi: Gerici zihniyetin tezahürü

Eğitim-Sen Hatay Şubesi, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Aralık'ta taşımalı eğitim ile ilgili eğitim kurumlarına gönderilen ve "öğrenci servislerinde ön koltukta kız öğrencilerin oturmaması için bilgilendirme yapılmasını" isteyen talimata tepki gösterdi.

Eğitim-Sen Hatay Şube Yürütme Kurulu adına, konuya ilişkin açıklama yapan Şube Kadın Sekreteri Sevilay Elmas, söz konusu yazının Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) laiklik ve toplumsal cinsiyet karşıtı politikalarından birini ortaya koyduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı için “çözümü kadınlara, kız çocuklarına yasaklamalar dayatmada bulan dinci, gerici zihniyetin tezahürlerinden biridir” denildi.

Eğitim Sen Hatay Şubesi’nin açıklaması şu şekilde:

“Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 12.12.2024 tarihli Taşımalı Eğitim ile ilgili tüm okul ve kurumlara gönderdiği yazıda 'öğrenci servislerinde ön koltukta kız öğrencilerin oturmaması için kız öğrencilerin bilgilendirilmesi ve ön koltukta oturan kız öğrencinin tespiti halinde şoförlerin – öğrencilerin derhal uyarılması gerektiği ve konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği' ifade edilmiştir.

MEB‘in laiklik ve toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı politikalarının birinin de bu olduğunu görmekteyiz. Şayet yazının amacı öğrencilerin güvenliğini sağlamak ise tüm öğrencilerin güvenliğini esas alan yöntemlerin geliştirilmesi gerekir. Bu talep kadın üniversiteleri kurmak isteyen, kız-erkek öğrencilerin yan yana oturmasının uygun olmadığını ifade eden; toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde yaşanan sorunları görmezden gelip eşitsizliği derinleştiren politikalar üreten ve sorunun kökenine inmeyerek çözümü kadınlara, kız çocuklarına yasaklamalar dayatmada bulan dinci, gerici zihniyetin tezahürlerinden biridir.

Eğitim Sen olarak her zaman toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde çözümler üretmek gerektiğini ifade ettik ve ifade etmeye de devam ediyoruz. Taşımalı eğitim kapsamında kız öğrencilerin yaşadığı problemler noktasında bu uygulamanın bir çözüm olamayacağını; ancak var olan probleme sözde çözüm üretmek ve yasakçı bir zihniyet olduğunu ifade ediyoruz. Milli Eğitim bu ayrımcı uygulama yerine deprem bölgesinde yıkıntı ve molozlar arasında, ulaşım problemi yaşayan, sabah karanlığında okullarına akşam karanlığında evlerine otostop veya yürüyerek gitmek zorunda kalan binlerce öğrencinin gerçek sorunlarıyla ilgilenmelidir.

Eğitim Sen Hatay Şubesi olarak Antakya İlçe milli eğitim müdürlüğünün bu yazısını hukuki, pedagojik, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından doğru bulmadığımızı; laiklik karşıtı bu yazıyı geri çekmesini talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz.”