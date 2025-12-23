Eğitim Sen Mersin Şubesi: Okullarda şiddet münferit değil, sistematiktir

Eğitim Sen Mersin Şubesi, Anamur ilçesinde bir okul müdürünün 7’nci sınıf öğrencisinin silahlı saldırısına uğramasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, okullarda artan şiddetin münferit olmadığı vurgulanarak, yaşananların eğitim sistemindeki yapısal sorunların sonucu olduğu ifade edildi.

Anamur Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda görev yapan Okul Müdürü Ender Kara'nın, 12 yaşındaki bir öğrenci tarafından okul bahçesinde silahlı saldırıya uğraması eğitim camiasında büyük endişe yarattı.

Eğitim-Sen Mersin Şubesi tarafından yapılan açıklamada, yaralanan eğitim emekçisine acil şifalar dilenirken, tüm eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Açıklamada, yalnızca "geçmiş olsun" demenin yeterli olmadığı, şiddetin artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığı ifade edildi.

"MÜNFERİT DEĞİL, SİSTEMATİK"

Eğitim Sen, bir ortaokul öğrencisinin silaha erişerek öğretmenini hedef almasının basit bir asayiş olayı olarak görülemeyeceğini belirtti. Açıklamada, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılması, eğitim emekçilerinin öğrenci ve veliler karşısında hedef haline getirilmesi ve okulların liyakatsiz yönetim anlayışlarıyla gerilim alanlarına dönüştürülmesinin bu tablonun başlıca nedenleri olduğu vurgulandı.

"ŞİDDETE KARŞI KORUMA İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin can güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atmak yerine, mesleği ayrıştıran ve hak kayıplarına yol açan düzenlemelerle meşgul olduğu belirtilen açıklamada, 12 yaşındaki bir çocuğun ateşli silaha kolaylıkla ulaşabilmesinin bireysel silahlanma ve cezasızlık kültürünün geldiği noktayı gözler önüne serdiği ifade edildi.

EĞİTİM-SEN'DEN DÖRT MADDELİK ÇAĞRI

Eğitim-Sen Mersin Şubesi, okullarda şiddetin önlenmesi için şu talepleri sıraladı:

Eğitim emekçilerini hedef gösteren söylem ve politikalara son verilmesi,

Eğitimde şiddeti önleyecek, caydırıcı ve özel bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi,

Okulların güvenlikçi uygulamalarla değil, demokratik, laik, bilimsel ve barışçıl bir eğitim iklimiyle şiddetten arındırılması,

Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilerek, şiddet eğilimini önceden tespit edecek mekanizmaların kurulması.

“ÖĞRETMEN KAYBEDERSE, TOPLUM GELECEĞİNİ KAYBEDER"

Açıklamanın sonunda, saldırıya uğrayan okul müdürünün sağlık durumunun yakından takip edileceği belirtilirken, Eğitim-Sen'in mesleki onura ve can güvenliğine sahip çıkma kararlılığı vurgulandı. Eğitim-Sen Mersin Şubesi, okullarda şiddet sona erene kadar mücadeleden geri adım atılmayacağını kamuoyuna duyurdu.