Eğitim Sen, mülakat haksızlığına karşı bir araya geldi: Deniz Tuncay’a yapılan haksızlığa sessiz kalmayacağız

Eğitim-Sen, Bursa’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara yönelik yönetici görevlendirme sürecinde yaşanan haksızlığı kamuoyu gündemine taşıdı.

Eğitim-Sen’in Kestel Temsilcisi olan öğretmen Deniz Tuncay’ın, yazılı sınav ve belge puanlarıyla ilde ilk 10’a girmesine rağmen, mülakatta düşük puan verilerek elendiği belirtildi.

SINAVDA 7'NCİ OLDU, MÜLAKATLA ELENDİ

Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, Tuncay’ın yazılı sınavdan 80 puan aldığı, belge ve çalışma puanları eklendiğinde atanmak için yedinci sıraya yerleştiği ifade edildi. Ancak mülakat aşamasında tüm soruları yanıtlamasına rağmen 55 puan verilerek atanmasının önü kesildi.

Açıklamada, “Oysa Bursa’da adayların tamamına mülakat puanı olarak yazılı sınavdaki puanları verilmişti. Ne olduysa Deniz Tuncay’a geldiğinde oldu” denildi.

Söz konusu uygulamanın yalnızca Tuncay’ın değil, çok sayıda eğitim emekçisinin mağduriyetine neden olduğu vurgulandı. Mülakat sisteminin kayırmacılık ve torpil için bir araç haline geldiği savunularak, “Belge toplama ve mülakat işin içine girdiğinde olayın rengi değişiyor. Liyakat geri planda kalıyor” ifadeleri kullanıldı.

Eğitim-Sen, idareci atamalarında yalnızca yazılı sınav sonuçlarının esas alınmasını talep etti. Atama sürecinin şeffaf, denetlenebilir ve eşitlikçi şekilde yürütülmesi gerektiği belirtilerek, “Tüm sonuçlar çarşaf liste halinde açıklanmalı; adayların puanları kamuoyuyla paylaşılmalıdır” çağrısında bulunuldu.

Ayrıca yargı kararıyla görevine iade edilen eğitimcilerin yaşadığı hak kayıplarının giderilmesi gerektiği hatırlatıldı. Açıklama, “Bu haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Geri adım atmayacağız. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz” sözleriyle sona erdi.