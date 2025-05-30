Eğitim-Sen: Siyaset, proje okullarını ele geçirdi

İzmir’de, Atatürk Lisesi önünde Eğitim-Sen üyeleri basın açıklaması yaptı. Bakanlığın 2025 proje okulları atamaları gündeme geldi. Atamalar liyakatsiz ve siyasi kadrolaşma odaklı olarak değerlendirildi. Eğitim emekçileri bu duruma tepki gösterdi.

Açıklamada “Siyaset, proje okullarını ele geçirdi. Proje okullarında öğretmen ve yönetici atamalarında uzun süredir siyasi sadakatin belirleyici olduğu bilinmektedir. Mülakat gibi denetime kapalı uygulamalar, yandaş sendikalara mensup olanlara sağlanan ayrıcalıklar ve hakkaniyetsizlik, öğretmen atamalarını ve eğitim yöneticiliği görevlendirmelerini proje okullarına yönelik açık bir siyasi kadrolaşma aracına dönüştürmüştür. 2025 yılı atamaları da bu tabloyu değiştirmemiştir. Yüzlerce nitelikli ve deneyimli öğretmen ile eğitim yöneticisi hak ettikleri halde ‘Bakanlık takdiri’ diye ucube bir uygulama sonucunda proje okullarına atanmamıştır. Bu durum sadece kişisel mağduriyetler yaratmakla kalmamış, aynı zamanda eğitimin niteliğini de doğrudan etkileyeceği kesindir” denildi.

“Proje okulları uygulamasına ilk günden itibaren karşıyız” diye belirtilen açıklamada, “Yapılan son atamalar haklılığımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Atama yetkisi Bakanlık takdirinde olduğu söylense de yerelde bazı okul müdürleri ve sendika temsilcilerinin bir araya gelerek proje okulları atamalarında siyasal ve sendikal yakınlığa göre isim belirlediği duyumlarını aldığımızı buradan ifade ediyoruz. Kısacası, proje okullarındaki öğretmen ve yönetici atama sistemi liyakati tamamen ortadan kaldırmış; atamaları siyasal ve sendikal yakınlık zeminine indirgemiştir. Sendikamızın bu çarpık duruma yönelik hiçbir itirazı dikkate alınmamış, taleplerimiz ise yanıtsız bırakılmıştır” diye vurgulandı.

LİYAKATA DAYALI OLMALIDIR

Açıklamada şunlar ifade edildi: “Öğretmen atamalarının ve yönetici görevlendirme süreçlerinin şeffaf, denetlenebilir ve liyakat esaslı hale getirilmesi, kamusal eğitimin geleceği açısından hayati önemdedir. Eğitim kurumlarını, siyasal iktidarın arka bahçesine dönüştürmeyi hedefleyen atama politikalarından derhal vazgeçilmelidir. Eğitimde eşitlik, adalet ve bilimsellik esas alınmalıdır. Bunun için atılması gereken adımlar bellidir. Öncelikli olarak proje okullarının statüsü keyfiyetten kurtarılmalıdır. Hangi okulların proje okulu olacağı, illerde kurulacak bağımsız ve liyakat temelli komisyonlarca belirlenmelidir. Öğretmen atamaları, yönetici atama ve görev uzatma kriterleri liyakata dayalı olmalıdır. Görevlendirmeler somut ölçütlere bağlanmalı; mesleki deneyim, hizmet puanı gibi kriterler esas alınmalıdır. Proje okullarına yapılacak atamalarda tüm yetkinin Bakan’a bırakılması, eğitim sisteminde eşitsizliği ve adaletsizliği derinleştirmektedir. Milli Eğitim Bakanı’na tanınan ve keyfiyete neden olan bu yetkiler sınırlandırılmalıdır. Eğitim kurumlarının, iktidarın siyaseten müdahale ettiği birer arka bahçe haline getirilmesine seyirci kalmamız mümkün değildir. Eğitim-Sen olarak bu adaletsizliğe karşı hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimiz bilinmelidir. Tüm eğitim emekçilerini bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı birlikte mücadeleye davet ediyoruz.”