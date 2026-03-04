Eğitim Sen temsilcisine soruşturma

İlayda SORKU

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitim Sen Söke Temsilcisi Murat Karayeğit hakkında 19 Mart eylemlerinde yaptığı konuşmayı gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Karayeğit’in “sendikacılık adı altında siyaset yaptığı” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması ve adli soruşturma talebinde bulunuldu.

Karayeğit, soruşturmaya gerekçe gösterilen konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: “Bizler seçimle gelenin hukuksuz kararlarla susturulmaya çalışması adaletin değil, siyasetin hükmüdür diyoruz. İmamoğlu’nun tutuklanması yalnızca bir kişiye yönelik bir saldırı değil, halkın iradesine ve demokrasiye yapılan açık bir darbedir. Bu darbeye karşı günlerdir sokaklarda iradesine sahip çıkanlar bir kez daha göstermiştir ki bu halk size teslim olmayacak. Bizler emekten, eşitlikten, barıştan, adaletten, demokrasiden yana olanlar olarak bu karanlık tablo karşısında sessiz kalmayacağız. Hukukun evrensel ilkelerine ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dayanışmayı ve mücadeleyi her zamankinden daha fazla yükselterek bu karanlığa birlikte yırtacağız.”

Eğitim Sen Söke Temsilciliği, bugün saat 14.00’te Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak’ın ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirecek.

SUÇ UNSURU YOK

Karayeğit, konuya ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada, “Soruşturma sadece benim adıma değil, Eğitim Sen kimliğine ve toplumsal muhalefetin bütününe açılmış bir soruşturmadır. Amacın Söke’deki toplumsal muhalefeti susturma çabası olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Eğitim Sen sadece eğitim alanına sığacak bir sendika değildir; yaşadığı toplumun tüm gerçekliklerine ve sorunlarına çözüm önerileri sunacak güçte ve cesarette bir sendikadır” diyen Karayeğit, “Söylemlerimde, eylemlerimde herhangi bir suç unsuru yok. Tüm bunlar demokrasiyi, cumhuriyeti ve laik eğitimi savunmak adına yaptığım eylemliklerdir ve açıklamalardır” ifadelerini kullandı.