Eğitim Sen üyeleri MEB'in önünde seslendi: "Çanta dolmuyor, çocuk doymuyor"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyeleri okul harcamalarındaki artışlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanan sendika üyeleri, "Çanta dolmuyor, çocuk doymuyor, bilimsiz eğitim olmuyor" ve "Derin yoksulluk öğrencilerimizi vuruyor" pankartları açtı, sloganlar attı.

Ayrıca üyeler, kitap, defter, kalem ve çanta gibi temel eğitim-öğretim araç gereçlerini de fiyatlarıyla birlikte bakanlığın önünde yere serdi.

İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYOR

Burada konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, yoksulluğun en çok eğitimi etkilediğini ve ailelerin çocuklarının eğitim-öğretim ihtiyacını karşılayamadığını anlattı.

Okullarda temizlik hizmetinin 3 güne düşürüldüğünü söyleyen Irmak, çocukların okullarda kirli ortamlarla karşılaşacağını, sağlık sorunları yaşayacağını belirtti.

Ailelerin çocuklarının çantasına su ve simit koyamama utancı yaşadıklarını söyleyen Irmak, okula ulaşım masraflarının da karşılanamadığını ifade etti.

Irmak, şöyle konuştu:

"Okula aç giden çocuğun sadece karnı mı aç oluyor? Beyni aç oluyor, yeterince başarı gösteremiyor, psikolojik çöküntü içinde oluyor. Eğer yanı başında her gün meyve alan arkadaşı varsa onun yanında eziklik duygusu yaşıyor. Anne ve babası da yaşıyor. Bunları bu halka, bu çocuklara yaşatmaya asla hakkınız yok."