Eğitim Sen: YKS sonuçları MEB’in başarısızlığının göstergesidir

Eğitim Sen, YKS sonuçlarındaki başarısızlığın sebebinin öğrenciler değil Milli Eğitim Bakanlığı ve iktidarın eğitim politikaları olduğunu bildirdi.

BirGün / Ankara

Eğitim Sen, önceki yıllarda olduğu gibi, YKS’deki ‘başarısızlık tablosunun’ bu yıl da devam ettiğini bildirdi. YKS sonuçlarına göre, Türkçe, temel matematik, fen bilimleri ve AYT matematik ortalamalarının çok düşük olduğunun altı çizildi.

Eğitim Sen'den yapılan yazılı açıklamada, YKS’de öğrencilerin bir gün içinde iki sınava girerek “başarı” göstermelerinin beklenmesinin bile tek başına Türkiye’deki eğitim sisteminin tamamen sınav ve başarı merkezli yapılandırıldığını gösterdiği belirtildi. Eğitim Sen’in açıklamasında, “Böylesi bir sınav sisteminin her şeyden önce insani olmayan bir nitelik taşıdığı ve milyonlarca gencin üzerinde yoğun bir psikolojik baskı yarattığı ortadadır ve bu durum sendikamız tarafından yıllardır eleştirilmektedir” denildi.

Yapılan sınavlarda öğrencilerin birbiriyle rekabet etmek zorunda bırakılmasının eleştirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“İlköğretimden başlayarak üniversiteye kadar, sürekli olarak yapılan sınavlara endekslenmiş bir eğitim sisteminin nitelikli olması mümkün değildir. Eğitim sistemimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitmemekte, sadece yapılacak olan sınavlara hazırlamaktadır. Dolayısıyla öncelikli olarak yapılması gereken, öğrencilerimizi sınav cenderesinden kurtarmaktır.”

“İKTİDAR EŞİTSİZLİKLERİN GÖRÜLMESİNİ ENGELLİYOR”

Açıklamada, YKS puanlarının yığınsal dağılımının, öğrencilerin büyük bölümünün en kötüde eşitlendiğini gösterdiği belirtildi. Önceki yıllarda yayımlanan istatistiklerde Türkiye’de coğrafi bölgeler arasındaki ekonomik, kültürel, toplumsal eşitsizliğin sınavların başarı dağılımlarına da yansıdığını gösterdiği, ancak son istatistiklerde iktidarın eğitimdeki eşitsizliklerin görülmesini engellemek için bu dağılıma yer vermediği vurgulandı.

Nitelikli eğitimin, öğrenci başarısının temel taşlarından biri olduğu vurgulanan açıklama şöyle:

"YKS’ye ilişkin olarak açıklanan veriler, adayların ve öğrencilerin değil, eğitim politikalarının başarısızlığını göstermektedir. Bu tablo, siyasi iktidarın öğrencinin ilgi, yetenek ve yaratıcılığını geliştirmek yerine, kendisine sadakatle itaat edecek nesiller yaratma arzusunun kaçınılmaz sonucudur.”

PİYASACI EĞİTİM

Kapitalizmin dayattığı piyasacı eğitim anlayışının tipik bir örneği olarak değerlendirilen sınav merkezli eğitimin derhal terk edilmesi istenilen açıklamada, öğrencileri birbiri ile rekabet eden değil, onları geliştiren, çok yönlü bilgi ve beceri kazandırıcı, nitelikli bir eğitim anlayışının benimsenmesi gerektiği kaydedildi.