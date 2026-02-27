Eğitim-Sen, Yusuf Tekin'in görevdeki 1000 gününü anlattı: "Kamusal eğitim tasfiye edildi"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in görevdeki 1000 gününe ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak, söz konusu dönemi "laik ve bilimsel eğitimin sistemli bir şekilde tasfiye edildiği, liyakatin yerini sadakate bıraktığı kara bir dönem olarak" nitelendirdi.

Sendika, Tekin’in 4 Haziran 2023’te Milli Eğitim Bakanlığı görevine başlamasından bu yana geçen sürede laik ve bilimsel eğitim anlayışının sistemli biçimde zayıflatıldığını, liyakat ilkesinin yerini siyasal sadakate bıraktığını belirtti.

Tekin'in, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde tarikat ve cemaatlerle yapılan protokolleri savunarak bu yapıları "sivil toplum kuruluşu" olarak tanımladığı ifade edilen açıklamada, bunun laik eğitim ilkesine açıkça meydan okuma anlamı taşıdığı ifade edildi.

Özellikle ÇEDES projesi kapsamında okullarda "manevi danışman" sıfatıyla Diyanet personelinin görevlendirilmesinin pedagojik ilkelere aykırı olduğu belirtilen açıklamada, eğitim kurumlarının dini yapıların faaliyet alanına dönüştürüldüğü kaydedildi.

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamalarına da değinilen açıklamada, MESEM modeliyle çocukların ucuz iş gücü haline getirildiği, öğrencilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıldığı, son iki yıl içinde 17 öğrencinin yaşamını yitirdiği vurgulandı.

MAARİF MODELİ'NE TEPKİ

Açıklamada, yeni müfredat olarak hayata geçirilen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin bilim insanları ve eğitim sendikalarının görüşü alınmadan uygulamaya konulduğu belirtildi.

Müfredat değişikliğiyle birlikte evrim teorisi gibi temel bilimsel konuların kapsam dışına itildiği, içerikte dini ve milli referansların ağırlık kazandığı savunuldu. Eğitim-Sen, 2 Mart’tan itibaren “Maarifi Geri Çek, Bilimi Öncelle” talebiyle mücadele programı başlatacaklarını duyurdu.

Eğitim-Sen, eşit ve özgür bir eğitim sistemi kurulana dek mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.