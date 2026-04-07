Eğitim-Sen’de çalışan işçiler iş bırakacak

DİSK'e bağlı Sosyal-İş ve Eğitim Sen arasında gerçekleştirilen 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından işçiler eylem sürecini sürdürüyor.

Alınan karar doğrultusunda, işçiler 8 Nisan Çarşamba (yarın) bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

Sosyal İş tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Eğitim-Sen’de hak mücadelesi devam ediyor. Çarşamba günü bir günlük iş bırakıyoruz. 8. dönem toplu iş sözleşmesi sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından aldığımız eylemsellik kararının ikinci adımı olarak Eğitim-Sen'de çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Eğitim Sen'de çalışan üyelerimiz 8 Nisan Çarşamba günü işyerlerinde tüm gün iş bırakarak emekten gelen güçlerini kullanacak. Tüm demokratik kamuoyunu ve kurumları Eğitim-Sen emekçileriyle dayanışmaya, iş bırakma eylemimize destek vermeye davet ediyoruz."