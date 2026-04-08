Eğitim-Sen’de çalışan işçiler iş bıraktı: Emek mücadelemiz sürecek

DİSK'e bağlı Sosyal-İş ve Eğitim Sen arasında gerçekleştirilen 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından işçiler eylem sürecini sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda, işçiler bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

İzmir Eğitim-Sen 1 Nolu Şube’de basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya; Eğitim-Sen 4 Nolu Şube, Eğitim-Sen 5 Nolu Şube, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen), Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Büro Emekçileri Sendikası (BES), Tüm Emeklilerin Sendikası 2017, SOL Parti ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) temsilcileri de destek verdi.

Yapılan açıklamada, “Sosyal-İş Sendikası olarak, Eğitim-Sen çalışanlarının hakları ve yaşam standartlarını iyileştirmek adına önemli taleplerimizi buradan duyuruyoruz. 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 35.89’luk bir ücret artışı talep ediyoruz. Bu zam, emekçilerin enflasyon karşısında alım güçlerini koruyabilmesi ve yaşam koşullarını iyileştirebilmesi için büyük önem taşımaktadır. İkinci 6 ay ve sonraki iki 6 ay için Eğitim Sen memur zammı oranında zam teklif ederken, Sosyal İş ikinci ve diğer iki 6 ay için tüfe + yüzde 4 zam talep etti. Yemek yardımı konusunda, Sosyal-İş 12 bin TL önerirken, Eğitim-Sen 8 bin 580 TL'de ısrar ediyor. Sosyal Yardımda ise, Sosyal-İş 15 bin TL'lik bir artış önerdi, Eğitim-Sen 15 bin TL’lik teklifi kabul etti. Kırtasiye yardımı da bir başka önemli konu. Sosyal-İş birinci yıl için 3 bin 500 TL, ikinci yıl için ise 5 bin TL önerirken, Eğitim-Sen birinci yıl için 2 bin TL, ikinci yıl için ise 2 bin 500 TL'lik teklifinde ısrarcı. Barınma yardımı ve yakacak yardımı da gündemdeydi. Sosyal-İş barınma yardımı talep etti ancak Eğitim-Sen bu talebi reddetti. Aynı şekilde, sendikamız Sosyal-İş, ocak-şubat-mart aylarında 2 bin TL'lik yakacak yardımı yapılmasını önerdi, ancak Eğitim-Sen bu öneriyi de kabul etmedi. Ücretler, kıdem düzenlemeleri ve sosyal yardımlar konusunda önemli farklılıklar bulunuyor. Eğitim-Sen ve Sosyal-İş arasında yapılan bu görüşmelerde, her iki taraf da taleplerinde ısrarcı oldu ve uzlaşı sağlanamadı. Bu konularda ilerleyen günlerde tekrar görüşmeler yapılması bekleniyor” denildi.

Açıklamada şunlar belirtildi: “Kıdem tazminatı konusunda da önemli taleplerimiz bulunmaktadır. Çalışanlarımızın kıdem tazminatlarının artırılması ve hizmet yılına göre daha adil bir dağılım yapılması gerektiğini savunuyoruz. Emekçi haklarının sadece maaşla sınırlı olmadığını, çalışanlarımızın yaşam kalitesini artıran her türlü düzenlemenin önem taşıdığını bir kez daha vurguluyoruz.”

MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Eğitim-Sen, memur hak talep mücadelesinde, işçi grevlerine verdiği destekle, emek alanında önemli mevzilerden biridir. Emekçilerin, insanca yaşanabilir ücret talebi tartışma konusu olmamalıdır. Eğitim-Sen’in mücadele tarihine yakışır bir şekilde, emekçilerine haklı talepleri verilmelidir. Hak mücadelesi için verdiğimiz kararlı duruş devam ediyor. Emek mücadelemiz sürecek. Emek mücadelesi, sadece maddi haklarımızı değil, aynı zamanda onurumuzu da korumak için sürdürdüğümüz bir yolculuktur. Eğitim Sen’de haklarımızı savunmaya ve daha adil bir çalışma düzeni sağlamak için mücadelemize devam edeceğiz.”