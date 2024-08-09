Eğitim Sen’den ‘çifte standart’ protestosu

Haber Merkezi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Van Şubesi, sendika üyelerine dönük çifte standart uygulamalara dair İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Eğitim Sen Van Şube Başkanı Murat Atabay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uygulamalarına işaret ederek, "Eğitim emekçilerine karşı tarafsızlık ve eşitlik iradesini kaybetmiş, siyasi parti ve sendikalardan aldığı talimatlara göre hareket eden Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünde son süreçte ciddiyetten uzak, lakayıt bir şekilde keyfi atamalar yapılmaktadır. Göstermelik soruşturmalarla kimi idareci/öğretmen/personelin ödüllendirildiği ya da cezalandırıldığı bir yönetim anlayışı ve atama şekli benimsenmiş durumdadır" dedi.

Atabay, hiçbir üyelerinin okullara yönetici olarak atanmadığını aktardı. Atabay, "Herkes tarafından da çok net bilinmektedir ki bu görevlendirmeler liyakate dayalı değil, birilerinin yönlendirmesi ve talebi ile sadakate dayalı gerçekleştirilmektedir" dedi.

Atabay, yandaş sendika üyelerinin yer değiştirmeleriyle "ödüllendirildiğini", ancak Eğitim Sen üyelerinin "cezalandırıldığını" söyledi. Atabay, “Bunlara karşı mücadele ederek bütün hukuki yolları kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.