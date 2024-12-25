Eğitim Sen’den denetim çağrısı

Balıkesir İzmir yolu Pamukçu mevkisinde bu sabah 29 yolcunun bulunduğu okul servis aracı ile bir TIR çarpıştı. Kazanın, Pamukçu İmam Hatip Ortaokulu ve Pamukçu Mebruke Hakkı Kabakçı İlkokulu öğrencilerini taşıyan servisin alt geçidi kullanmaması nedeniyle meydana geldiği iddia ediliyor. Meydana gelen kazada 8’i ağır, 26 kişi yaralandı.

Eğitim Sen Balıkesir Şube kazayla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Eğitim Sen Balıkesir Şube Başkanı Gürbüz Şahin, “Son yıllarda bu tür kazaların daha sık yaşanmış olması öğrenci taşımacılığında güvenlik konusunu yeniden gündeme getirmiştir. Bu tür kazaların yaşanmasında belli başlı nedenler olduğu bilinmektedir. Servis araçlarının bakım eksiklikleri ve eski araç kullanımı, sürücülerin dikkatsizliği, hız limitlerine uymamaları ve yetersiz eğitimleri kazaların başlıca nedenlerindendir” dedi.

Kazaya sebep olan etkenlerin araştırılması gerektiğini ifade eden Şahin, “Okul servis araçlarının ve sürücülerinin düzenli denetlenmemesi, standartlara uyulmaması kaza risklerini artıran bir etki yaratmaktadır. Eğitim Sen olarak kazada yaralanan öğrencilerimizin bir an önce iyileşerek okul sıralarına sağlıklı bir şekilde dönmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.