Eğitim Sen’den kampanya

BirGün / Ankara

Eğitim Sen, Türkiye’nin dört bir yanında emekçilerin taleplerini duyurmak, dayanışmayı büyütmek ve ortak mücadeleyi yükseltmek amacıyla 17 Mart’ta beş ilde örgütlenme kampanyası başlatacağını duyurdu. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak düzenlediği basın toplantısında, tüm eğitim ve bilim emekçilerini ortak talepler etrafında birleşmeye ve yaşadıkları hak kayıplarına son verilmesi için birlikte mücadeleye çağırdı.

Irmak, Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan piyasa merkezli politikaların, kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarında, çalışma koşullarında ciddi gerilemelere neden olduğUnu ifade ederek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıllar içinde özellikle eğitim, sağlık, sosyal güvenlik vb gibi en temel kamu hizmetleri piyasaya açılarak ticarileştirildi. Genel olarak kamuda, özelde ise eğitim alanında esnek ve güvencesiz istihdam uygulamaları hızla artarken, sendikal haklara yönelik baskılar eksik olmadı. Eğitim, sağlık, üniversiteler ve kamu yönetimi gibi alanlarda yaşanan hak kayıpları, kamu hizmetlerinin kapsamının daraltılmasına ve hizmet niteliğinin düşmesine neden oldu. Eğitim ve bilim emekçilerinin satın alım gücünün büyük bir erozyon yaşadığı, çalışma ve yaşam koşullarımızın belirgin şekilde kötüleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Eğitim Sen olarak eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını, insanca yaşam taleplerimizi ve güvenceli çalışma koşullarını savunmak için “Haklarımız, Taleplerimiz ve Geleceğimiz İçin Eğitim Sen’de Birleşelim” şiarıyla yeni bir örgütlenme ve mücadele kampanyası başlatıyoruz. “

Irmak, taleplerini de şöyle sıraladı:

“Vergide Adalet İstiyoruz: Gelir vergisi dilimleri nedeniyle emekçilerin her geçen gün daha fazla yoksullaşmasını kabul etmiyor, adil bir vergi sisteminin oluşturulması için mücadele ediyoruz!

Eşit İşe Eşit Ücret: Aynı işi yapan eğitim ve bilim emekçileri arasında ayrımcılık kabul edilemez! Kamuda eşit işe eşit ücret politikası uygulanmalıdır! Yan Ödemelerin Taban Aylığa Yansıtılması: Yoksulluk sınırının altında kalan maaşlarımızda kalıcı bir iyileştirme istiyoruz! Ek ödemeler yerine, taban aylıklarımızın artırılmasını talep ediyoruz!

İnsanca Yaşayacak Emeklilik Ücreti: Eğitim ve bilim emekçileri olarak emekli olduğumuzda sefalet içinde yaşamak istemiyoruz! Onurlu bir yaşam sürebilmek için insanca bir emeklilik maaşı istiyoruz!”