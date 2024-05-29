Eğitim Sen’den Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yanıt: Söze değil belgeye bakarız!

Eğitim Sen, Kocaeli’de, 1999'dan önce yapılan okulların yüzde 25’nin yenilenmediğini itiraf eden Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada okulların depreme ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren raporların açıklanması talep edildi.

HABER MERKEZİ

Kocaeli’de, 1999'dan önce yapılan okulların yüzde 25’nin yenilenmediğini itiraf eden Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi açıklamasını yalanladı. Eğitim Sen’in Kocaeli’deki okulların depreme dayanıklı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Müdürlük yaptığı son açıklamada, “Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin deprem tahkikatı ile ilgili kurumumuza verdiği dilekçeye istinaden yazdığımız resmi yazı iyi niyet sınırlarını aşan ve gerçeği yansıtmayan bir yorumla basına servis edilmiştir” denildi.

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, “Kocaeli il Milli Eğitim Müdürü’nün okul binalarının depreme güvenli olup olmadığına ilişkin verdiği yanıtı BirGün gazetesi ve diğer yerel gazeteler aracılığıyla tüm kamuoyuyla paylaşmıştık. Milli Eğitim Müdürü bu habere çok sinirlenmiş ve belli ki üstlerinden birazda zılgıt yemişçesine hızlıca karşı cevap yazısını yazarak, sendikamızı da töhmet altında bırakmak istemiştir. Öncelikle 5 ay önce “Okullar Depreme Dayanıklı mı?” diye sorduğumuzda da bu kadar hızlı davranabilseydi diye düşünmedik değil! Tabii ki Eğitim Sen Kocaeli şubeleri olarak bu açıklamaya da sessiz kalmayacağız! Milli Eğitim Müdürü’ne okul binalarının deprem güvenliğini sormaya devam edeceğimizi bilmesini isteriz” denildi.

“Okullar depreme dayanıklı mı?” sorularına hâlâ net bir cevap verilmediğine dikkat çekilen açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okul binalarının durumuna ilişkin rapor sunulmadığı ifade edildi.

“Nerede bu binaların performans raporları?” sorusuna yer verilen açıklamada, “Tekrar Kocaeli İl Milli Eğitim müdürümüze soruyoruz! Hangi okul binalarında ne tür çalışmalar yaptınız? Bunu Eğitim Sen’e veya kamuoyuna neden ısrarla açıklamıyorsunuz? Bu binalarla ilgili bir çalışma yapıldıysa, raporlarının bizlerle paylaşılmasından ısrarla neden kaçınıyorsunuz? Hangi okul binalarının performansları beklenen depremi karşılayacak durumdadır? Müdür Beye sendikamızı bir kez hatırlatıyoruz; ‘Biz söze değil, belgeye bakarız!’. Kendi yazdıkları yazı yanlış anlaşılmaya ‘ki; yanlış anlaşılacak bir şey yok, çünkü kamuoyundan bir şeyler gizliyorlar’ mahal vererek yazılmışsa, sorumlusu ilgili idarenin kendisi olduğunu da gayet açık bir şekilde kamuoyuna ve ilgililerine iletiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada son olarak şunlar aktarıldı:

“Bugüne kadar okul binalarının raporlarını neden talep edenlerle, yani İlçe Kaymakamlıkları, ilçe milli eğitim müdürlükleri, sendikamız ve okul müdürleriyle paylaşmamışlardır? Raporları bizlerle ve kamuoyuyla ivedi olarak paylaşmalarını bekliyoruz! Aksi durumda “Neyi saklıyorsunuz?” diye müdür beye soruyoruz. Tek tek okulların isimleriyle birlikte zemin etüt ve performans raporlarıyla beraber, yapıldığı iddia edilen periyodik inceleme kayıtlarını sendikamız ve kamuoyuyla paylaşınız! Tüm kamuoyuyla paylaşmadıkları sürece ‘Neyi gizliyorlar?’ diye sormaya da devam edeceğiz! Ayrıca ‘iyi niyet çerçevesini aşan ve gerçeği yansıtmayan durum’ nedir diye de Müdür’e soruyoruz! Sendikamızın sınırlarını da kendisinin çizmesi il milli eğitim müdürünün haddine olmadığını kendisine bildiriyoruz!

Biz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak ne biat eden, ne itaat edenleriz! Soran, sorgulayan, eleştiren ve düşüncelerini özgürce paylaşan eğitim emekçileriyiz! Şimdi İl Milli Eğitim Müdürü’ne bir kez daha soruyoruz! Kamuoyundan ve Kocaeli halkından neyi saklıyorsunuz? Eğitim Sen olarak okul binalarının depreme güvenli olup, olmadığını size usanmadan sormaya devam edeceğiz, bunu bilin! Yazdığınız resmî yazının tek bir açıklaması olabilir. O da “bir şeyler yaptık ama ne yaptığımızı paylaşmıyoruz” demekten öteye gidemez! Eğer Müdür iyi niyetliyse ve kamuoyunu gerçek bir bilgiyle aydınlatmak istiyorsa; okul binalarının raporlarını bizlerle ve tüm kamuoyu ile paylaşsın! Bir öğrencimizin, öğretmenimizin veya eğitim çalışanımızın başına bir şey gelirse sorumlusu kendisidir! Bunu da tüm kamuoyuna biz duyuruyoruz!”