Eğitim Sen’den MESEM açıklaması: Yusuf Tekin’e istifa çağrısı

Eğitim Sen mesleki eğitim merkezlerinde (MESEM) son dönemde yaşanan skandalların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya davet etti.

Yapılan açıklamada “Sözden anlamayan, eğitimcileri ve eğitim sendikalarını dinlemeyen, çocuklarımızın hayatını hiçe sayan Yusuf Tekin’i istifaya davet ediyoruz” denildi.

"BAKAN SÖZDEN ANLAMIYOR"

Açıklamanın tamamı şöyle:

“MESEM uygulamasının bir meslek eğitimi olmadığı başta olmak üzere, MESEM’lere dair söylenecek her söz söylendi. Anlaşılan o ki bu bakan hiçbir sözden anlamıyor.

Sözden anlamayan, eğitimcileri ve eğitim sendikalarını dinlemeyen, çocuklarımızın hayatını hiçe sayan Yusuf Tekin’i istifaya davet ediyoruz.

Neden mi?

1- 2025 yılında okulda olması ve okuması gereken 87 çocuğun, çalışmak zorunda bırakılması ve çalışırken hayatlarını kaybetmesine sebep olduğu için Yusuf Tekin’i istifaya çağırıyoruz.

2- Projelendirdiği MESEM’lerde 15 çocuğun ölümünden sorumlu olduğu için Yusuf Tekin’i istifaya çağırıyoruz.

3- Yüzlerce öğrencinin MESEM’lerde yaralanmasının sorumlusu olduğu için Yusuf Tekin’i istifaya çağırıyoruz.

4- Binlerce öğrenciyi haftanın 4 günü okul ikliminin dışında tutuğu ve bu çocukların taciz ve istismarla karşı karşıya kalmalarına neden olduğu için Yusuf Tekin’i istifaya çağırıyoruz.

5- Yarattıkları derin yoksulluktan ötürü, ailelere ve çocuklara üçte bir oranda asgari ücret vererek, ölümü gösterip sıtmaya rıza göstermelerine sebep olduğu için Yusuf Tekin’i istifaya çağırıyoruz.

6- Çocuk işçiliğini ve çocuk sömürüsünü bizzat Milli Eğitim Bakanlığı eliyle meşru hale getirdiği için Yusuf Tekin’i istifaya çağırıyoruz.

7- MESEM uygulamasını protesto eden öğretmenlere ters kelepçe vurulmasının sorumlusu olduğu için ve gene MESEM uygulamasını protesto eden üniversite öğrencilerinin tutuklanmasının sorumlu olduğu için Yusuf Tekin’i istifaya çağırıyoruz.

8- Ve en son yaptığı “MESEM öğrencisi gece saat 22.00’ye kadar ve hafta sonu da çalışabilir” açıklaması ile MESEM’lerde çocukların öğrenci değil işçi olduğu itirafında bulunduğu için, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, Eğitim Sen olarak ve tüm Eğitim Sen Şube Başkanları olarak istifaya davet ediyoruz.”

Sendika ayrıca yakın bir tarihte “nitelikli meslek eğitimin nasıl olacağına” dair hazırladıkları raporu paylaşacaklarını aktardı.