Eğitim Sen’den MSKÜ’deki “İletişim Ailede Başlar” etkinliğine tepki

Eğitim Bir Sen'in 24 Aralık'ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde, Mehir Aile Platformu ve Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı iş birliğiyle “İletişim Ailede Başlar” başlıklı bir etkinlik düzenlemesine ilişkin Eğitim Sen Muğla Şubesi yazılı bir açıklama yayımladı.

“ÜNİVERSİTELER EVLİLİĞE HAZIRLIK MERKEZİ DEĞİLDİR”

Açıklamada, üniversitelerin özgür düşüncenin, bilimsel üretimin ve eleştirel aklın merkezleri olduğu vurgulanarak gençleri belirli yaşam kalıplarına yönlendiren yaklaşımların üniversitelerin varlık nedeni ile çeliştiği ifade edildi. Eğitim Sen, bir eğitim sendikasının asli görevinin “gençleri evliliğe yönlendirmek değil, akademik özgürlüğü savunmak ve eğitimdeki yapısal sorunlara çözüm üretmek” olduğunu kaydetti.

“LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM ANLAYIŞIYLA AÇIKÇA ÇELİŞİYOR”

Etkinlikte medeni hukuk yerine dini referanslı kavramların öne çıkarılmasının laiklik ilkesine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, bu tür söylemlerin özellikle kadın öğrencilerin ekonomik bağımsızlıklarını ve hukuki güvencelere erişimini zedeleyebileceği uyarısı yapıldı. Eğitim Sen, gençlerin anayasal güvenceler yerine dini kabullere yönlendirilmesi riskine dikkat çekti.

“GENÇLİĞİN GERÇEK SORUNLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

Açıklamada üniversite gençliğinin temel sorunlarının barınma krizi, yetersiz beslenme, güvencesiz çalışma ve mezuniyet sonrası işsizlik olduğu hatırlatılarak, evlilik temalı söylemlerin bu sorunların üzerini örtmeye hizmet ettiği savunuldu. Açıklamada, “Henüz ekonomik özgürlüğünü kazanamamış gençlere evliliğin bir ideal olarak sunulması, ciddi bir toplumsal baskı yaratmaktadır” denildi.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE AFİŞ TEPKİSİ

Eğitim Sen Muğla Şubesi, sendika logolu afişlerin ortaokul öğrencilerinin bulunduğu gruplarda dolaşıma sokulmasını “açık bir sorumsuzluk” olarak nitelendirdi. Çocukların ideolojik ve yönlendirici içeriklere maruz bırakılmasının pedagojik ilkelere ve çocuk haklarına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, eğitimi laik, bilimsel ve kamusal niteliğinden koparan tüm protokollerin derhal iptal edilmesi çağrısı yapılarak, “Üniversiteleri ve eğitim kurumlarını bu çizgiden uzaklaştırmaya yönelik hiçbir girişimi meşru görmüyoruz” denildi.