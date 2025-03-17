Eğitim Sen’den ortak mücadeleye çağrı: “Haklarımız ve geleceğimiz için birleşelim”

Eğitim Sen, eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını, insanca yaşam koşullarını ve güvenceli çalışma hakkını savunmak için yeni bir örgütlenme ve mücadele kampanyası başlattı.

Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube’de gerçekleşen basın toplantısında konuşan Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İzzet İldeş, “Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi en temel kamu hizmetleri geçtiğimiz yıllar içinde hızla ticarileştirilirken, kamuda özellikle eğitim alanında güvencesiz ve esnek istihdam uygulamaları yaygınlaştırılmıştır. Sendikal haklar ve özgürlükler kısıtlanmaya çalışılmış, en temel hak arama eylemleri sendikal eylemler engellenmeye ve baskı altına alınmaya çalışılmıştır” diye konuştu.

"İLMEK İLMEK ÖRECEĞİZ"

Kamu hizmetlerinin kapsamının daraltılması ve hizmetlerin niteliğinin düşürülmesinin, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun, tüm toplum kesimleri gibi eğitim ve bilim emekçilerinin de çalışma koşullarını ağırlaştırdığını aktaran İldeş, şunları söyledi:

“Eğitim Sen olarak, eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını, insanca yaşam koşullarını ve güvenceli çalışma hakkını savunmak için yeni bir örgütlenme ve mücadele kampanyası başlatıyoruz. ‘Haklarımız, taleplerimiz ve geleceğimiz için Eğitim Sen’de birleşelim’ şiarıyla yola çıktığımız bu kampanya ile eğitim ve bilim emekçilerinin en geniş kesimlerine ulaşmayı ve onlarla ortak bir gelecek örgütlemek birlikte mücadeleyi ilmek ilmek örmeyi hedefliyoruz.”

ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Tüm yurtta eş zamanlı olarak başlatılan kampanya ile eğitim ve bilim emekçilerinin taleplerini daha geniş kitlelere duyurmayı, dayanışmayı büyütmeyi ve ortak mücadeleyi güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran İldeş, “Eğitim ve bilim emekçilerini hak kayıplarına karşı birleşmeye ve örgütlü mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” dedi. “Eğitim Sen olarak tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ortak talepleri olarak gördüğümüz kampanya taleplerimiz son derece açık ve nettir” ifadelerini kullanan İldeş, şunları sıraladı:

“-Adil vergi sistemi istiyoruz.

-Eşit işe eşit ücret.

-Yan ödemeler taban aylığa yansıtılmalıdır.

-İnsanca yaşayacak bir emekli aylığı istiyoruz.”

SES YÜKSELTME ZAMANI

Eğitimin piyasalaştırıldığı, eğitim ve bilim emekçilerinin esnek, güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya zorlandığı, liyakatin yerini kayırmacılığın aldığı bir süreçten geçildiğini hatırlatan İldeş, “Bugün, parçalanmış ve bireyselleştirilmiş bir emek düzeni içinde yalnız kalmaya zorlanıyoruz. Ancak tarih göstermiştir ki, biz eğitim emekçileri ancak ortak talepler etrafında birleşerek güçlenebiliriz. Daha iyi bir ücret, güvenceli çalışma koşulları, özgür ve bilimsel eğitim için mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur” dedi.

"MÜCADELEMİZİ BÜYÜTELİM"

İldeş, konuşmasını şu çağrıyla sonlandırdı: “Eğitim Sen olarak tüm eğitim ve bilim emekçilerini haklarına sahip çıkmaya, daha iyi bir gelecek için ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Gelin, birlikte hareket edelim, mücadelemizi büyütelim ve haklarımızı kazanalım.”