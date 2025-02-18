Eğitim-Sen’den sürgün tepkisi: Kamu zararını önleyen eğitimcilere ceza

BİRGÜN EGE

İzmir’de Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu’nda görev yapan müdür yardımcıları Yusuf İslam Yiğit ve Sinan Yaşar, okulda yapılan yüksek maliyetli tadilat ve usulsüz ödemelere itiraz ettikleri için disiplin cezası aldı. Aylıktan kesme cezası verilen ve görev yerleri değiştirilen eğitimciler için Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube, okul önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Şube Başkanı Nafiz Ceylan okudu.

Ülkede hukuksuzlukların ve liyakatsizliğin yaygın hale geldiğini belirten Ceylan, “Üyelerimiz, okulda yapılan tuvalet tadilatına 1 milyon 704 bin 750 TL ödeme yapılmasının piyasa fiyatlarının çok üzerinde olduğunu belirterek kamunun zarara uğratılmasına karşı çıktıkları için suçlu sayılmışlardır” dedi.

Yiğit ve Yaşar’ın ayrıca, okulun kapalı olduğu dönemlerde kurs düzenlendiği iddiasıyla kurs öğretmenine haksız ödeme yapılmasına karşı çıktıklarını belirten Ceylan, “Üstelik bu kurslara usulsüz öğrenci kaydı yapıldığı gerekçesiyle okul müdürüne disiplin cezası verilmişken, bu usulsüzlüğü açığa çıkaran üyelerimiz suçlanmıştır. Müdür yardımcısı üyemiz Yusuf İslam Yiğit, gerçekte yapılmayan okçuluk kursunu resmi olarak sonlandırarak kamu zararını önlemiş, ancak bu nedenle cezalandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

"SÜRGÜN EDİLDİLER"

Soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen müfettişin, hakkında inceleme yaptığı kurs öğretmeni ile sosyal medyada karşılıklı olarak takipleştiğini ve dolayısıyla soruşturmayı tarafsız şekilde yürütmediğini aktaran Ceylan, şöyle konuştu: “Soruşturma sürecinde, kamunun zarara uğratıldığı ve yapılmayan kurslara ücret ödendiği açıkça ortaya çıkmasına rağmen, soruşturmacı müfettiş bu usulsüzlüğü göz ardı etmiş ve üyelerimize yüksek sesle konuşmak ya da kanunsuz dilekçe vermek gibi gerekçelerle aylıktan kesme cezası vermiştir. Ayrıca, üyelerimizin görev yerleri değiştirilerek uzak ilçelere sürgün edilmişlerdir.”

“Hukuksuzluğun hüküm sürdüğü bir dönemde yaşadığımızın farkındayız” diyen Ceylan, "Kamu kaynaklarını kişisel çıkarları için kullananlara karşı dururken liyakatsiz yöneticilerden ödül beklemiyoruz. Ancak liyakatsiz yöneticiler şunu bilmelidir ki amirlerin kanunsuz emirlerine ve uygulamalarına uymamak, mevcut yasaların gereğidir. Yasalarımıza göre, görevi kötüye kullanarak çıkar sağlamak suçtur. Üyelerimiz bu suça ortak olmamışlardır” şeklinde konuştu.

"YANINDA OLACAĞIZ"

Haksızlıklara karşı her düzeyde üyelerinin yanında olacaklarını belirten Ceylan, açıklamayı İzmir Valiliği’ne ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne seslenerek sonlandırdı: “Üyelerimiz suç işlememiş, aksine kamunun zarara uğratılmasına karşı çıkmışlardır. Dolayısıyla üyelerimize verilen disiplin cezaları ve yer değiştirme kararları kaldırılmalıdır. Müdür yardımcılarımız Sinan Yaşar ve Yusuf İslam Yiğit, bir an önce yöneticilik görevlerine iade edilmelidir. Yaşasın hak, hukuk ve adalet mücadelemiz.”