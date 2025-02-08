Eğitim Sen’den velilere seçmeli ders uyarısı

Haber Merkezi

Eğitim Sen, eğitim öğretimin ikinci dönemi başlarken ortaokullarda ve liselerde seçmeli ders tercihleri süreci ile ilgili uyarı yaptı. Açıklamada, velilere sunulan dilekçelerde öğrencilerin ‘insan, toplum ve bilim’, ‘din, ahlak ve değerler’ ve ‘kültür, sanat ve spor’ alanlarından en az birer ders seçmeleri istendiği belirtildi.

Açıklamada, “Seçmeli derslerin seçiminde öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerinden çok Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve okul idarelerinin ‘zorunlu seçmeli ders’ dayatması yapması doğru değildir” denildi. Açıklamada, seçmeli derslerin seçimi sürecinde okullarda eğitimcilikten çok ‘siyasal kadro’ olarak görev yapan eğitim yöneticilerinin özellikle dini içerikli derslerin seçilmesi için büyük çaba gösterdiği aktarıldı.

Öğrenci ve velileri yönlendirmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada “Bu nedenle okullarda seçtiği seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde herhangi bir yönlendirme yapılmaması ve öğrencilerin özgür iradesiyle seçim yapabilmeleri sağlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.