Eğitim Sen’den Yusuf Tekin’e tepki: “Eğitim bakıcılık olarak görülemez”

Etki Can BOLATCAN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, çalışan ebeveynlerin şikayetlerini gerekçe göstererek ara tatillerin kaldırılabileceği yönündeki açıklamasına eğitim emekçileri tepki gösterdi. Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, eğitimin "bakıcılık hizmeti” yaklaşımına indirgenemeyeceğini belirterek Bakana "Bu analizi hangi bilimsel verilerle yaptınız?" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "Çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor" açıklamasıyla eğitim dönemi içinde iki kez yapılan ara tatilin kaldırılma ihtimalini değerlendirmişti. Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube, eğitimin ihtiyaçlarının "bakım hizmeti" beklentilerine bırakılamayacağını vurgulayarak Bakan Tekin'e yanıt verdi.

"HANGİ VELİLERLE BU ARAŞTIRMAYI YAPTINIZ?"

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, ara tatilin kaldırılmasına dair açıklamaları “Milli Eğitim Bakanı’nın ‘analiz yaptık’ diyerek sunduğu gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Bakanlığın açıklamalarında, eğitim süreçlerinin ihtiyaçlarından ziyade, çalışan anne-babaların ara tatillerde yaşadığı bakım sorunlarına ilişkin şikâyetlerin belirleyici olduğu anlaşılmaktadır” diyerek değerlendirdi.

Eğitimin “çocuklara birileri baksın” yaklaşımına sıkıştırıldığını belirten Aydoğdu, “Velilerin çocuklarına dair yasal izin haklarını güçlendirmek gibi gerçek çözümler gündeme alınmak yerine, pedagojik olarak faydalı bir uygulama ortadan kaldırılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Eğitimi ‘bakıcılık hizmeti’ gibi gören bu yaklaşım, pedagojik gereklilikleri yok saymaktadır. Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube olarak, eğitimin niteliğini ve öğrencilerin üstün yararını savunmaya devam edeceğiz” diyen Mehmet Aydoğdu, Bakan Yusuf Tekin’e somut açıklama çağrısında bulunarak şu soruları yöneltti: