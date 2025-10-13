Eğitim Sen’den zorunlu eğitimin kısaltılması tartışmalarına tepki: “Çocuk işçiliğinin önü açılmamalıdır”

Zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Özkan Demirkol konuya tepki gösterdi. Demirkol, "Çocukların erken meslek edinmeleri kılıfıyla çocuk işçiliğinin ve emek sömürücülüğünün önü açılmamalıdır" dedi.

Demirkol, son bir yıldır çeşitli çevrelerde zorunlu eğitimin kısaltılmasına dair söylemlerin arttığını ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de bu konuda bazı açıklamalar yaptığını hatırlattı. Konunun Cumhurbaşkanlığı'na sunulacak bir “2+2 lise modeli” üzerinden gündeme geldiğini belirten Demirkol, şu soruları yöneltti:

"Zorunlu eğitim süresi kimleri rahatsız etmiştir? Sürenin uzun olduğu ve kısaltılması gerektiği hangi bilimsel gerçekliklere dayandırılmaktadır? Yoksa STK olarak adlandırılan vakıf, dernek ve bazı dini çevreler ile patronlar kulübü olarak görülen oluşumların istek ve taleplerine göre mi şekillendirilmeye çalışılmaktadır?"

"ÇOCUKLARIN GELECEKLERİNİ İLGİLENDİREN DÜZENLEMELER, EĞİTİM SENDİKALARININ GÖRÜŞLERİ DE ALINARAK YAPILMALI"

Demirkol, uluslararası sözleşmelere göre 18 yaş altı herkesin çocuk sayıldığını vurgulayarak, bu yaş grubuna dair her düzenlemenin çocukların üstün yararı gözetilerek yapılması gerektiğini belirtti. Demirkol, şunları kaydetti:

“Bu nedenle yapılacak düzenleme ve atılacak adımlar çocuğun üstün yararına, eğitim hakkına ve pedagojik gelişimlerine göre atılmalıdır. Çocukların erken meslek edinmeleri kılıfıyla çocuk işçiliğinin ve emek sömürücülüğünün önü açılmamalıdır. Bir başka boyut OECD ülkeleri arasında en düşük zorunlu eğitim süresi 11 yıl ve ortalama eğitim süresi 14 yıl arasındadır. Yolu bir şekilde bu ülkelerle kesişebilecek gençlerimizin denklik ve eğitim süreleri ile ilgili yaşayabilecekleri sorun ve keşmekeşe yol açabilecek düzenlemeler onların geleceğini karartmamalıdır. Eğitim Sen olarak uyarıyoruz, çocukların geleceklerini ilgilendiren düzenlemeler, pedagojik gelişimleri, eğitim hakkı, bilimsel temeller gözetilerek; eğitim bilimi bileşenleri, üniversiteler, çocukların eğitim hakkını savunan eğitim sendikalarının görüşleri de alınarak yapılmak zorundadır."