Eğitim sendikaları Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyor

Eğitim sendikaları, Şanlıurfa ve Kahrmanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırıları protesto etmek için Ankara'daki Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüyor.

Eğitimciler 14 Nisan Salı günü Siverek'te yapılan saldırının ardından iş bırakma eylemine başlamıştı.

Polisler, eğitimcilerin yolunu kapattı.

14 Nisan Salı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren ve okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer K. isimli saldırgan rastgele ateş açmıştı. Şüpheli olayın ardından intihar etmişti.

Olay sırasında okulda bulunan 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı öğrenilmişti.

Dün (15 Nisan Çarşamba) ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki İ.A. Mersinli isimli bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 13 öğrenci yaralanmıştı.