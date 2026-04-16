Eğitim sendikaları, okullardaki silahlı saldırıları protesto ediyor

Eğitim sendikaları, Şanlıurfa ve Kahrmanmaraş'ta okullarda yaşanan silahlı saldırıları protesto ediyor.

Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen eğitimcilere polis izin vermedi, öğretmenler Kolej Metro önünde oturma eylemi başlattı.

Öğretmenlerden yapılan çağrıda "Bütün Ankara sokakları eğitimcilerin haklı sesini duyacak. Tüm halkımızı buraya davet ediyorum" denildi.

Ankara’da toplanan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) yürüyüş gerçekleştiren kitle, sık sık "Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin istifa" ve "Şiddete karşı omuz omuza" sloganlarını attı.

Öğretmenlerin demokratik haklarını kullanarak Bakanlık binasına ulaşma çabası, polis tarafından kurulan barikatlarla durduruldu.

KESK üyeleri Yüksel Caddesi çıkışına kurulan polis barikatını aşarak önce Kızılay'a girdi, sonra MEB önüne yürüdü.

ÖZBAY: "UNUTTURMAYACAĞIZ"

Barikatların önünde açıklama yapan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, güvenlik zafiyetine ve öğretmenlere yönelik şiddete dikkat çekti.

Özbay, şu ifadeleri kullandı:

Okulda öldürülüyoruz. Çocuklarımız öldürülüyor. Burada on binlerce insan var. Müdahale mi edeceksiniz? Eğer bir tek arkadaşımıza dahi zarar gelirse, bu talimatı verenler kimse asla unutturmayacağız ve sonuna kadar hesabını soracağız."



Özbay, sözlerini “Kamuoyu şunu bilsin, müzakerede dedik ki biz bu ülkenin öğretmenleriyiz. Biz biliriz ki, buradan hastaneye yetişecek olan, işine yetişecek olan, söz veriyoruz size dedik, şeridi asla kapatmayacağız. Bir şeridi açın dedik, buradan gidelim açıklamamızı yapalım. Bir saat bizi beklettiler. Sonra da dediler, olmaz. Biz yürüyeceğiz” ifadeleriyle sürdürdü.



“Biz bugün meslek onurumuz için, çocuklarımız için yastayız ama isyandayız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. And olsun ki affetmeyeceğiz” diyen Özbay, polis ekiplerinin 5 dakika içerisinde yolu açmaması durumunda yolun iki şeridini de kapatacaklarını ifade etti.



Polis ekiplerinin yolu açmaması üzerine öğretmenler "Öğretmene değil tarikata barikat" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla tüm şeridi kaplayarak yürüyüşlerine devam etti.

ÖĞRETMENLERDEN OTURMA EYLEMİ!

Yolu kapatan polis ekipleri, öğretmenlerin Güvenpark’a girmesine izin vermedi.

Kadem Özbay, polislere seslenerek “Sizin çocuklarınız için buradayız” dedi. Öğretmenler, yürüyüşlerine izin verilmemesi üzerine oturma eylemine başladı.

— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) April 16, 2026