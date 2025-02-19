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Eğitim Sen’li Çiftçi’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Eğitim
  • 19.02.2025 05:00
  • Giriş: 19.02.2025 05:00
  • Güncelleme: 19.02.2025 05:00
Eğitim Sen’li Çiftçi’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

İtirafçı tanık Ümit Akbıyık’ın ifadeleri gerekçesiyle hakkında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılanan Eğitim Sen Dersim Şube Sekteri Rojda Çiftçi’ye hapis cezası verildi. MA’nın haberine göre, Tunceli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya avukatlar ve Çiftçi katıldı

Savcı, Çiftçi’nin “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla cezalandırılmasını istedi. Duruşmada yapılan savunmalar ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çiftçi’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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