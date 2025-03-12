Eğitim Sen’li memuru AKP’ye üye yapmışlar

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık partisinin üye sayısından bahsederken yine bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı. Sivas’ta yaşayan ve uzun yıllar Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nda (Eğitim Sen) yöneticilik yapan Sevim Kutlu, e-devlet’e giriş yapıp siyasi parti üyeliğini sorguladığında 2012’den bu yana “AKP Sivas Merkez teşkilatı” üyesi olduğunu gördü.

‘DEVLET MEMURU ÜYE OLAMAZ’

Bir yıl öncesine kadar İl Milli Müdürlüğü’nde memur olarak görev yaptığını ve bu yüzden de bir siyasi partiye üye olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Kutlu, 3 Mart 2025’te Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kutlu suç duyurusunda şu ifadeleri kullandı: “28 Şubat tarihinde e-devlet’te benim üzerime kayıtlı herhangi bir işlem olup olmadığına bakıyordum. 2012 yılından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üyeliğim olduğunu gördüm. Ben kesinlikle ne o tarihlerde ne de öncesinde hiç bir partiye üye olmadım. Zaten belirtilen tarihlerde devlet memuru olduğum için herhangi bir partiye üye olmam da söz konusu olamaz. Buna ilişkin e-devlet’ten aldığım çıktıyı dosyaya sunuyorum. Kimin ne şekilde ve nasıl benim kimlik bilgilerimle üyelik kaydı yaptığını bilmiyorum. Bilgim ve iznim olmaksızın benim kimlik bilgilerim ile siyasi parti üyeliği işlemi gerçekleştiren şahıs ya da şahıslardan şikâyetçiyim. İmza ve yazı örneklerimin gerek görülmesi halinde üyelik formu ile karşılaştırılmasını da talep ediyorum.”

‘AKP’YE KARŞI MÜCADELE ETTİM’

BirGün’e konuşan Sevim Kutlu, “Kendimi solcu ve devrimci olarak tanımlıyorum. Uzun yıllar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak devlet memurluğu yaptım, yaklaşık bir yıl önce de emekli oldum. Yani üyelik işlemimin yapıldığı 2012 yılında da devlet memuruydum. Ayrıca çok uzun yıllar Eğitim Sen’in çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptım. Ben alanlarda AKP’ye karşı mücadele ettim ve etmeye de devam ediyorum. Beni üye yaptıkları AKP’nin kapısına defalarca siyah çelenk bıraktık” dedi.