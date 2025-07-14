Eğitim sermaye eline terk edildi

Haber Merkezi

Vakıf üniversitesi olan SANKO Üniversitesi’nde öğrenim ücretlerine yüzde 92’ye varan zam yapıldı. Öğrenciler kurdukları dayanışma ağından yaptıkları açıklamayla gelen fahiş fiyat zammına tepki gösterdi. Eğitimin ayrıcalıklı bir hale getirildiğini dile getiren öğrenciler “Geçim sıkıntısının arttığı, ailelerin gücünün tükendiği bu dönemde yapılan bu zam; öğrencileri eğitim hakkından koparmak, borçla kuşatmak demektir” dedi.

‘BİZ MÜŞTERİ DEĞİLİZ’

“Üniversiteler ticarethane değildir” diyen öğrenciler, fahiş zamları kabul etmediklerini dile getirdi.

Öğrenciler, milyon liraları aşan kayıt ücretlerini hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdiler.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Emek Gençliği’nin konuyla ilgili açıklamasını aktararak öğrencilerin yanında olduklarını bildirdi. Karaca, şunları ifade etti:

“SANKO Üniversitesi öğrencileri yüzde 92’ye varan fahiş zamlarla karşı karşıya. Bu öğrencilerin eğitim hakkına açık bir saldırıdır. Devletin TEFE-TÜFE oranlarının iki katını aşan bu zamlar, eğitimde kamusal sorumluluğun tamamen terk edilmesinin sonucudur. Bir yanda eğitimi ticarete çeviren özel üniversiteler, diğer yanda bu soygunu seyreden siyasi iktidar var. Bu ülkede eğitim parası olanın hakkı, olmayanın hayali haline getirilmek isteniyor. SANKO Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı bu itiraz, parası olan okusun diyen düzene karşı gençliğin hak mücadelesidir.’

Zamların geri alınmasını isteyen Karaca, eğitimin tüm gençler için ulaşılabilir hale geüidilmesi gerektiğini belirterek “Bu adaletsizliğe karşı öğrencilerin yanındayız” dedi.