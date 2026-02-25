Eğitim sistematik kuşatma altında

İktidar eliyle yukarıdan aşağıya dayatılan gerici kuşatma Saray yönetiminin ana gündemlerinden biri oldu.

Eğitim başta olmak üzere her alana yayılan gerici baskılar toplumsal yaşamı hedef alıyor.

Geride bıraktığımız birkaç aylık süreçte bile okullarda ramazan etkinliklerinden şeriat sloganlarına, LeMan Dergisi’ne gerçekleşen saldırıdan konser ve festivallerin yasaklanmasına, ders saatlerinin cumaya göre düzenlenmesinden laikliği savunanların suçlu gibi gösterilmesine dek pek çok hamle gerçekleşti.

EĞİTİM HEDEFTE

Gerici kuşatmanın en yoğun hissedildiği alan eğitim oldu. Bilimsel, laik, demokratik eğitim tasfiye edilirken gerici kuşatma ise sistematik biçimde devam etti. Bakan Yusuf Tekin’in göreve gelmesiyle bu hamleler daha da arttı.

MEB’e bağlı okullarda ve üniversitelerde gerçekleşen gerici uygulamaları bir kez daha hatırlatalım:

• Karma eğitim tartışmaya açıldı. Tekin, göreve gelir gelmez karma eğitimi de tartışmaya açtı. Tekin, “Gerekirse kız okulları açılabilir” dedi.

• Cuma günlerinin resmi tatil olması da tartışmaya açılan bir başka konu oldu. YÖK, genelge niteliğinde genel yazı çıkarılarak, üniversitelerden akademik faaliyetlerin ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanmasının istendiğini bildirdi.

• ÇEDES projesi ile din hizmetleri uzmanı, Kuran Kursu öğreticisi, din görevlileri gibi kişilerin ‘manevi danışman’ adı altında öğrencilere, değerler eğitimi vermesinin önü açıldı.

• Tekin Proje okullara yaptığı atamalarla yüzlerce öğretmeni sürgün etmek oldu. Kendisi gibi düşünen öğretmen yetiştirmek için her türlü adımı atan Bakanlık, dönüştüremediği, laik ve bilimsel eğitim vermekten vazgeçmeyen öğretmenleri hedef aldı.

• ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile Bakan Tekin, zorunlu eğitimin her kademesinde ders programlarını dinselleştirdi.

• Bakan Tekin tarikat ve cemaatlerle protokol imzalamaya devam edeceğiz dedi. Ensar Vakfı, TÜRGEV gibi birçok gerici vakıf ve dernek protokollerle okullara girdi.

• Okullara yollanan Ramazan Genelgesi ile çocukların ve ailelerin üzerindeki gerici baskı artırıldı.

• Bakan Tekin, laiklik bildirisini imzalayan 168 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

BUZ GİBİ GERİCİSİNİZ

Öte yandan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli de laikliğe ve laiklik bildirisine imza atan aydın, yazar ve sanatçıları hedef aldı. "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı metni hedef alan Bahçeli, "Türkiye'nin Talibanlaştığına dair en ufak bir emare, en küçük bir delil göreniniz var mıdır? Ramazan ayı etkinliklerine, Talibanlaşma ve gericileşme diye yaygara koparanlar hakiki manada yobaz değiller midir?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti: "CHP Genel Başkanı ve İslam karşıtlığına birleşen yönetici tayfası hele bir anlatsın da duyalım, öğrenelim. Din düşmanı olup olmayıp yalnızca İslam düşmanlığında mevziye giren, bu nedenle ruhunu iblisin emanetine veren çürük aydınlar ne istediklerini açık yüreklilikle söylesinler?"

RUTİN UYGULAMAYMIŞ!

İzmir’de bulunan Tevfik Fikret Okulları’nda 20 Şubat’ta yaşanan müfettiş denetiminde çocuklara "Din dersinde ders işleniyor mu?", "Din yerine başka bir ders yapılıyor mu?", "Din denilince ne anlıyorsun?" ve "Derste cumhurbaşkanına hakaret ediliyor mu?" gibi sorular sorulduğu ortaya çıkmıştı. Veliler uygulamaya tepki gösterirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den konuya ilişkin açıklama geldi. Yandaş a Haber'e konuşan Tekin şunları söyledi: "Bu bahsi geçen okulla ilgili bize şikâyet geldi. Müfettişlerimiz gidip denetim yaptı. Biz bütün kurumlarımızı bu anlamda rutin olarak zaten denetliyoruz."

ÖĞRETMENE DESTEK

Derince Cumhuriyet İlkokulu’nda ise bir öğretmenin okula başörtüsüyle gelen küçük çocuğun başörtüsünü çıkartmasını istediğine ilişkin iddia edilen olay sonrası öğretmen açığa alınırken hakkında soruşturma başlatılmıştı. Öğretmene destek için konuyla ilgili açıklama yapan veliler, çocuklarının emniyete çağırıldığını ifade ederken, öğretmenlerine desteklerini dile getirdi. Veliler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhuriyet İlkokulu 4/D sınıfı ailesi olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Bugün çocuklarımız, Çocuk Şube’ye çağrıldı ve ifadeleri alındı. Çocuklarımız sınıfta bulundukları halde böyle bir şeyi duymadıklarını orada belirttiler. Öğretmenimiz, dini konularda duyarlı, saygılı ve öğrencilerine sevgiyle yaklaşan bir öğretmendir. Velilerin çoğu başörtülü olmakla birlikte 4 yıldır herhangi bir sorun yaşamadık.