Eğitim sistemi AKP’nin yazboz tahtası oldu: Sermaye buyurdu, bakanlık yaptı

Liseye ve üniversiteye geçiş sistemlerinde yapılan değişiklikler başta olmak üzere, 23 yıllık AKP iktidarı döneminde hiçbir öğrenci başladığı sistemle okulunu bitiremedi. Birbiri ardına yapılan değişikliklerle yazboz tahtasına dönen eğitim sisteminde yeni bir değişiklik daha planlandığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin, önceki gün 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılacağını duyururken Türkiye’nin eğitim sisteminde AKP hükümetleri döneminde yapılan sistem değişikliği sayısı 15 oldu.

ORTAÖĞRETİME MAKAS

AKP iktidarı döneminde Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilen bütün isimler sistemin en az bir noktasında değişikliğe gitti. Velilerin ve öğrencilerin, “Yapılan tüm değişiklikler öncekileri aratıyor” eleştirisine kulak tıkayan Milli Eğitim Bakanlığı, “değişim” ısrarını her yeni dönemde sürdürdü.

BirGün, Bakan Tekin’in sinyalini verdiği sistem değişikliğine yönelik hazırlığın detaylarına ulaştı. MEB kaynakları, 4+4+4 olan eğitim sisteminin üçüncü dört yıllık kısmının üç yıla düşürüleceğini savundu. Bakanlığın, “Toplumdaki talep” doğrultusunda hazırlandığını öne sürdüğü taslak çalışma ile öte yandan, lisans eğitiminin süresinin de üç yıla indirilebileceği belirtildi.

HER ŞEY SERMAYE İÇİN

Hemen her adımın, “Sermaye için” atıldığı mesleki eğitimde de köklü değişiklikler yaşanacağı kaydedildi. Öğrencilerin, ortaokulda haklarında tutulan rehberlik dosyaları kapsamında akademik eğitim ya da mesleki eğitime yönlendirileceği, mesleki eğitimdeki öğrencilerin ise “Zaman kaybettirilmeden” üretimde kullanılacağı iddia edildi. Bu kapsamda, “Tecrübe kazanmaları” amacıyla öğrencilerin, 15 yaşından önce çıraklığa yönlendirileceği savunuldu. Mesleki eğitime yönlendirilen öğrencilerin emeklilik sigortası için işletmelere verilecek devlet desteği için de çalışmalar yürütüleceği dile getirildi.

Bakan Tekin, katıldığı bir televizyon programında, “Bir süredir üzerinde çalışıldığını” belirttiği sistem değişikliğine yönelik raporun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacağını anlattı. Tekin, Saray’dan onay alınması durumunda 2026-2027 eğitim öğretim takvimi itibarıyla sistem değişikliğinin hayata geçirileceğini kaydetti.

∗∗∗

GERİCİ DERNEKLER VE MÜSİAD

4+4+4 eğitim sisteminin değiştirilmesi için ilk çalışmayı AKP’ye yakın vakıf, dernek ve tarikatlar yürüttü. Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsünün düzenlediği ‘Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları’ başlıklı çalıştayda ilk adım atıldı. Çalıştayın ardından hazırlanan raporda, "zorunlu eğitim dayatması yapılmaması ve öğrencilere branş yönlendirilmesinin öne çekilmesi" istendi. Raporda, zorunlu eğitimle "evlilik yaşının büyüdüğü" ve "çocukların istihdama geç katıldığı" vurgulandı.

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de zorunlu eğitimin kısaltılmasını istemişti. Yeni Şafak’a konuşan Özdemir, “Gençlerimiz işgücüne daha erken katılmalı. Eğitim zorunluluğu esnetilmeli, öğrenciler pratik becerilerle piyasaya daha hızlı adapte olmalılar. 12 yıllık kesintisiz eğitim sistemi çok yanlış bir uygulama’’ demişti.

Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen, hazırladığı rapor ile 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin veliler ve öğretmenler tarafından ‘uzun’ bulunduğunu ileri sürdü. Raporda ‘en çok önerilen modelin’ 3 yıl zorunlu 1 yıl isteğe bağlı olduğu aktarılırken ‘‘Daha kısa ama nitelikli eğitim modeli, erken mesleki yönlendirmeye imkân tanıyacaktır’’ denildi.