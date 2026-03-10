Eğitim sistemi değişiyor: Yusuf Tekin, masadaki seçenekleri sıraladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde planlanan değişiklikleri açıkladı. Tekin, önlerinde iki seçenek olduğunu ifade etti.

Bir televizyon programında eğitim gündemini değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemiyle ilgili gündemdeki başlıkları değerlendirdi.

“SEÇENEKLER TARTIŞILIYOR”

12 yıllık zorunlu eğitim süresinin değişip değişmeyeceğine yönelik soruya yanıt veren Tekin, bu konuda henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını ancak çeşitli seçeneklerin tartışıldığını ifade etti.

Bakan Tekin, eğitim sisteminde yapılacak değişikliklerin kamuoyuyla paylaşılmadan önce kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Herhangi bir karar almadan önce konuyu tartışmaya açıyoruz ve kamuoyunun görüşlerini takip ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte üniversiteye başlama yaşının daha erken dönemlere çekildiğini görüyoruz.”

İKİ SEÇENEKTEN BAHSETTİ

Tekin şöyle devam etti: “Buradan hareketle bizim yapmak istediğimiz de 15-16 yaşından itibaren yükseköğretime başlandığı bir mekanizma geliştirebilir miyiz, diye çalışıyoruz. Okulöncesini zorunlu hale getirerek 12 yıllık zorunlu eğitimin süresini kısaltabilir miyiz? Bunları tartışıyoruz ve izliyoruz. Takdir TBMM’nin olacaktır.”