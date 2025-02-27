‘Eğitim siyasal araç haline geldi’

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) gerici vakıf ve derneklere eğitimde alan açılırken Dersim’de bir vakfın okullara gezerek vakfın tanıtımını yaptığı ortaya çıktı. Eğitim Sen Dersim Şubesi, söz konusu vakfın okullarda vakfın tanıtımımını yapmasına tepki göstererek velilerin rızası olmadan böyle bir faaliyetin yürütülemeyeceğine dikkat çekti.

Eğitim Sen Dersim Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Birlikte olduğumuz sürece, gerici ve piyasacı eğitim politikalarına karşı durabiliriz” denildi.

AKP iktidarının, eğitimi siyasal ve ideolojik bir araç haline getirerek okullara, öğrencilere ve eğitim anlayışına müdahale ettiği belirtilen açıklamada “Bu müdahalelerin en somut örneklerinden biri, geçtiğimiz pazartesi ve salı günleri Dersim’de dinci-gerici bir vakfın okulları gezerek vakfın tanıtımını yapmaya çalışmasıdır. Bugün, dinci vakıfların sunduğu burslar ve ücretsiz hizmetler, çaresiz bırakılan aileler için bir zorunluluk haline gelebilmektedir. Yani halkın ekonomik çıkmazı, gerici örgütlenmelerin yayılmasına uygun bir zemin yaratmaktadır. Eğitim giderek paralı hale getirilirken, devlet eliyle desteklenen dinci vakıfların sunduğu ‘ücretsiz’ kurslar ve burslar, yoksullaştırılan halk için bir seçenek gibi sunulmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Veliler, dilekçeler yoluyla taleplerini okul yönetimlerine sunabilir, veli toplantılarında bu konuları gündeme getirebilir ve çocuklarının eğitim hakkını savunabilir.

Demokratik ve katılımcı bir eğitim ortamı, ancak velilerin ve eğitim emekçilerinin ortak sorumluluk ve dayanışma bilinciyle mümkündür.”