Eğitim Uzmanı Ali Taştan’a Bakan Yusuf Tekin’in açtığı davada beraat!

Eğitim Uzmanı Ali Taştan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açtığı davada beraat etti. Taştan, Tekin’in müsteşar olduğu dönemde şube müdürlerine yapılan mülakatı anlatmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP’nin mülakatın kaldırılacağına dair seçim vaadine rağmen, ‘sözlü sınavların’ devam edeceğini açıklamıştı. Eğitim Uzmanı Ali Taştan, kaleme aldığı yazıda Tekin’in Bakanlık Müsteşarı olduğu dönemde şube müdürlerine sözlü sınavın nasıl yapıldığını yazdı.

Bakan Yusuf Tekin, Eylül ayında “hakaret”, “iftira” suçlamasıyla Ali Taştan’a dava açtı. Tekin’in, Ali Taştan’ın yazısında şikayetçi olduğu böyle şöyle:

"Müsteşar Yusuf Tekin döneminde sadece sözlü sınav puanına dayalı atanan şube müdürleri ile ilgili evrakların üzerine kurşun kalemle ‘yf’ ve ‘yy’ notu düşülüyormuş. Bu kısaltmalar ‘Yusuf'un fedaileri’ ve ‘Yusuf yüzlü’ anlamına geliyormuş. Bu notu gören anlayacağını anlayıp ona göre hareket ediyor.

Bakanlıkta atamaların tek şartının yandaşlık olduğunu bilmeyen yok. Bu atamaları yapan Bakanın da kendisine özel çıkarılan ham hum şaralop kanunu ile rektör olduğunu ülkede bilmeyen yok."

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI

Eğitim Uzmanı Ali Taştan, Bakan Tekin’in şikayetinin ardından verdiği ifadesinde, dava açılan yazının eğitim alanında yaşanan mülakat sorununu içerdiğini belirtti. Davanın bugün görülen duruşmasında Eğitim uzmanı Ali Taştan beraat etti.

“SORUNLARIN DİLE GETİRİLMESİ BİLE BAKANI RAHATSIZ ETTİ”

Ali Taştan, mahkemenin verdiği beraat kararının ardından şu açıklamayı yaptı:

“Yıllardır sözlü sınavlarda şaibelerin olduğunu ifade ediyoruz. Görüldüğü gibi bu süreçlerde yaşanan sorunların dile getirilmesi bile Milli Eğitim Bakanı’nı rahatsız etti.

Öğretmen alımlarındaki sözlü sınav komisyonlarında Yusuf Tekin’in Müsteşarlık döneminde sadece sözlü sınava dayalı olarak alınan şube müdürleri görev alacak. Bu sınavların objektif yapılma ihtimali bulunmuyor. 1709 şube müdürünün alımı esnasında yapılan sözlü sınavlarda yaşananlar adaylar tarafından açılan davalar ile tespit edilmiştir. Onlarda dava sözlü sınava katılan adaylar tarafından kazanılmıştır.

Benim bugünkü beraat kararımdan da anlaşılacağı üzere sözlü sınavlar her zaman şaibeyi içerisinde barındırır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı bu mahkeme kararını göz önünde bulundurmalı ve eleştirilere kulağını tıkamamalıdır.”