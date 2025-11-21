Eğitim yatırımları cep harçlığı oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirildi. Muhalefetin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e istifa çağrıları ile tamamlanan bütçe görüşmeleri, AKP ve MHP’nin öğrencilerin mağduriyetlerine kayıtsızlığını da bir kez daha ortaya koydu. Muhalefet, 2026 yılı için 2 trilyon 896 milyar TL olarak teklif edilen eğitim bütçesinin eğitimdeki sorunları çözmeye yetmeyeceğini savundu.

MEB’in 2026 yılı için 2 trilyon 896 milyar TL olarak teklif edilen bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı. Muhalefetin, “Hayır” oyu verdiği bütçe teklifinin görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “MEB’i iktidarın propaganda aygıtı haline getirdiniz” eleştirileri yöneltildi.

YATIRIMLARA AYRILAN PAY ERİDİ

MEB bütçesi, 2026 yılı için 2025 yılına oranla yüzde 34’lük artışla 2 trilyon 896 milyar TL olarak belirlendi. Bütçenin yüzde 83’ü, “Personel ve SGK giderleri” başta olmak üzere zorunlu harcamalara ayrıldı. Eğitim bütçesi içinde, “Mal ve hizmet alımı” kaleminin payının ise yüzde 7’de kalması dikkati çekti. İktidarın, “Eğitime aslan payını ayırıyoruz” söyleminin gerçeği yansıtmadığı, MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan payda yıllar itibarıyla yaşanan erime ile gözler önüne serildi. 2002 yılında yüzde 17,8 olan MEB bütçesinden yatırımlara ayrılan pay, 2026 yılında yüzde 8,2’ye kadar geriledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun muhalefet partili üyeleri, bütçenin eğitimin gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu vurguladı.

BÜTÇE VAKIF VE DERNEKLERE

MEB’in 2026 yılı bütçe görüşmeleri, eğitim bütçesinden vakıf ve derneklere aktarılması planlanan kaynağı da gözler önüne serdi. 2025 yılının ilk yarısında, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” adı altında vakıf ve derneklere 1 milyar 883 milyon TL aktaran MEB’in, 2026 ve 2027 yıllarında vakıf ve derneklere aktarmayı öngördüğü kaynak ise sırasıyla 7 milyar 815 milyon TL ve 8 milyar 511 milyon TL oldu.

KAYNAKLAR DİNİ EĞİTİME AKTI

Bakanlığın 2026 yılında imam hatip okulları için öngördüğü harcama da bütçe cetvellerine yansıdı. Din öğretimi okulları için Ocak-Haziran 2025 döneminde 31 milyar TL harcayan MEB’in, din öğretimi okulları için 2026-2028 döneminde kullanmayı planladığı kaynak, yıllara göre şöyle:

2026: 88 milyar 481 milyon TL

2027: 113 milyar 287 milyon TL

2028: 137 milyar 468 milyon TL

Komisyon toplantısında muhalefetin, “Öğrencilerin ve eğitimcilerin sorunlarının çözülmesi” amacıyla verdiği önergeler de AKP ve MHP’nin ret oyunu takıldı. AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilen bazı önergeler ise şöyle kaydedildi:

Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için bütçenin artırılması.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve sayılarının artması için ek ödenek verilmesi.

Taşımalı eğitim kapsamından çıkarılan öğrencilere servis desteği sağlanması.

Öğrencilerin bir öğün ücretsiz yemek talebinin karşılanması için MEB bütçesine ek ödenek yerleştirilmesi.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için atama kontenjanının yükseltilmesi.

***

ÖĞRETMENLERE ENGEL

Eğitim-İş üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesinde Bakanlık önünden Meclis binası önüne gerçekleştirmek istedikleri yürüyüş polis ekipleri tarafından engellendi.

Öğretmenler polis ekipleri tarafından ablukaya alınırken Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay polis barikatı önünde yaptığı açıklamada "Öyle bir utanç yaşıyoruz ki bakan çocuğunu özel okula gönderiyor. Bu yolun açılmasını, utanç barikatının açılmasını bekliyoruz. Bize izin vermeyen valiye şu fotoğrafı gösterin. Tarikatlar yürüyebiliyor ama öğretmenler yürüyemiyor" ifadelerini kullandı.Basın açıklaması ve yürüyüş için bekleme sürerken Eğitim-İş’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Genel Başkanımız Kadem Özbay, barikatların önünde açıklama yaptı. Özbay, bakanlığın bütçesinin yetersiz olduğunu belirterek, "Öyle bir utanç yaşıyoruz ki bakan çocuğunu özel okula gönderiyor. Bu yolun açılmasını, utanç barikatının açılmasını bekliyoruz. Bize izin vermeyen valiye şu fotoğrafı gösterin. Tarikatlar yürüyebiliyor ama öğretmenler yürüyemiyor" dedi.

***

BAKAN TEKİN’E KARNE

CHP, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için karne hazırladı. Tekin’in 100 puan aldığı dersler ile sıfır çektiği bazı derslere karnede şöyle yer verildi:

Liyakatsiz Atama: 100

Mülakat Mağduru Yaratma: 100

Eğitimde Özelleşme: 100

Tarikat ve Cemaatlerle İlişkiler: 100

Eğitimde Eşitlik: 0

Çağdaş Bilimsel ve Laik Eğitim: 0

Karnede, “Şube rehber öğretmeninin öğrenci hakkında görüşü” başlığı altında ise Bakan Yusuf Tekin hakkında, “Beş yıllık müsteşarlık, iki yıldan fazla bakanlık yapmasına rağmen hiçbir ilerleme kaydedilememiştir” ifadeleri kullanıldı.