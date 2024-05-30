Eğitim zammına ENAG’lı yanıt

Eğitim ücretine yüzde 105 artış yapan Beykoz Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci zammı CİMER’e şikâyet etti. Rektörlük zammı ENAG’ın enflasyon oranıyla savundu.

Haber Merkezi

AKP iktidarının izlediği ekonomi politikaları sonucu giderek derinleşen ekonomik krizin faturası öğrencilere kesilmeye devam ediyor. Vakıf üniversitelerindeki eğitim ücretlerine yönelik fahiş zamlar yapılmasına tepkiler sürerken Beykoz Üniversitesi’nin ücretlerine yüzde 105 zam yapmasını bir öğrenci Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet etti. Rektörlük tarafından verilen yanıtta ise söz konusu zammı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranı ile değil, Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) açıkladığı oranla savundu.

ENAG’ın mart ayı enflasyon oranını yüzde 124,63 olarak açıkladığına dikkat çekilen yanıtta üniversitenin mütevelli heyetinin zam kararını buna bağlı olarak aldığı ifade edildi.

ENAG BAZ ALINDI

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin yüzde 15’inin tam burslu olarak öğrenim gördüğü ifade edildi. Açıklamada, “Öğrenim ücretleri her yıl YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar çerçevesinde ülkemizdeki enflasyon, akademik personel maaş artışları ve program özelinde giderler göz önüne alınarak mütevelli heyeti tarafından belirlenmektedir” denildi.

Açıklamada son olarak şunlar aktarıldı: “2023 yılı Ocak ayı ile 2024 yılı Ocak ayı karşılaştırıldığında üniversitemizde görev yapan akademik personelin maaşları ortalama yüzde 135 oranında artmıştır. Akademik personele yürürlükteki yasa gereği iki kez daha maaş artışı yapılacaktır. Bunlara ilave olarak idari personel maaşları, genel giderler ve programlara özel giderler de enflasyonla orantılı olarak artış gösterecektir. Ülkemizdeki mart ayı yıllık enflasyonu TÜİK tarafından yüzde 68,50 olarak açıklanmakla birlikte bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAG, 2024 Mart ayı enflasyon oranını yüzde 124,63 olarak açıklamıştır. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinde yıllık en yüksek artış yüzde 104,07 oranı ile eğitim olmuştur.