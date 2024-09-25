Eğitimci açığına kursla ‘çözüm’

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mülakat sonuçlarını hâlâ açıklamazken Samsun’un İlkadım ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü norm fazlası öğretmenler için “Özel Eğitim Uygulamaları Kursu” açılacağını duyurdu. Yapılacak olan 20 bin öğretmen atamasının 2 bin 449’unu öğretmenleri oluştururken mülakat sonuçlarının açıklanmaması nedeniyle söz konusu eğitimciler ders başı yapamadı.

İlkadım Kaymakamlığı tarafından okullara gönderilen yazıda, “Norm fazlası olup özel eğitim okullarında, özel eğitim ya da hastane sınıflarında ve eğitim hizmetleri kapsamında görev almak isteyen öğretmenlerin özel eğitim konusunda bilgi ve duyarlılığı artırmak amacıyla 80 saatlik ‘Özel Eğitim Uygulamaları Kursu’ faaliyetinin düzenlenmesi planlanmaktadır” denildi. Yalnızca norm fazlası öğretmenlerin başvurabileceğine dikkat çekilen kursa yönelik yazıda, eğitimcilerin başvurularını İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi’ne gönderilmesi istendi.

Eğitimciler, söz konusu kursun özel eğitim öğretmenliği branşında öğretmen açığı olduğunun kanıtı olduğunu ifade etti. Eğitimciler, özel eğitim alanında eğitim alan öğretmenlerin atamasının yapılması yerine kurs açılmasına tepki gösterdi.