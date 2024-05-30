Eğitimci ‘direniş’ dersi veriyor

Özel sektör öğretmenleri taban maaş belirlenmesi talebiyle Meclis’te başlattıkları oturma eylemini Milli Eğitim Bakanlığı önüne taşıdı. Günlerdir direnen eğitimciler “Haklarımızı alana kadar alanları terk etmeyeceğiz” diyor.

Etki Can BOLATCAN

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, taban maaş belirlenmesi talebiyle Meclis önünde başlattıkları oturma eylemini Milli Eğitim Bakanlığı önüne taşıdı. Öğretmenler, “Bizler taban maaş hakkımızı ve Meclis'e gelecek ÖMK'yı takip etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaparak oturma eylemine başladı.

Öğretmenler geçen pazar günü protesto eylemi yaparak, taban maaş belirlenmesi talebiyle TBMM'nin Çankaya girişinde bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda oturma eylemi başlatmıştı. Eylemlerini sürdürmek için bugün MEB önüne geçen öğretmenlerin burada pankart açmasını güvenlik görevlilerinin engellemesi üzerine gerginlik yaşandı. Öğretmenler, “Biz bu Bakanlığın personeliyiz. Biz taban maaş hakkımızı istiyoruz. Ne bu kin? Biz öğretmeniz” diyerek tepki gösterdi.

ARTIK MUHATAP ALINMAK İSTİYORUZ

Burada açıklama yapan Edebiyat Öğretmeni Mahmut Yıldırım, şunları söyledi: ”Bizler özel sektörde asgari ücretle, düşük ücretlerle, mobbinglerle çalışıyoruz. Biz aylardır sürdürdüğümüz bu mücadelede muhatap alınmak istiyoruz. Bu hafta Meclis'e bir Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) gelecek, bununla ilgili görüşmek istiyoruz. Talebimiz bu kanun içerisinde taban maaş hakkımızın yer almasıdır. Bu bizim hayat şartlarımızın düzelmesi için elzemdir. Burada yetkililerle görüşmeye geliyoruz. Burası bizim Bakanlığımız, bizler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışanlarız, bizler öğretmenleriz ama bize yapılan muamele gördüğünüz gibi şiddetle, muhatap almayarak bizi ötekileştirmeye çalışıyorlar. Bizler taban maaş hakkımızı ve Meclis'e gelecek ÖMK'yı takip etmeye devam edeceğiz.”

Öğretmenler açıklamanın ardından Bakanlığın önünde oturma eylemine başladı.

GELECEĞİMİZ PATRONUN İKİ DUDAĞI ARASINDA

Eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirten eğitimciler, sorunlarını ve taleplerini BirGün'e anlattı.

Matematik Öğretmeni Elif Açıl: 2014 yılında elimizden alından taban maaş hakkımızı geri almak için 3 gün önce ülkenin dört bir yanından öğretmenlerle Ankara’da buluştuk. Meclis’e sunulacak olan Öğretmen Meslek Kanunu’nda Taban Maaş hakkımızın da bulunması talebiyle başlattığımız Eğitim Nöbeti’nin 3'üncü günündeyiz. Sadece Ankara’da değil ülkenin her yerine direnişimiz sürüyor. Öğretmen arkadaşlarımız ne yazık ki sadece mesailerininin bitmesinin ardından direnişe destek olabiliyor, çoğu arkadaşımız buraya ancak mesailerinden izin alarak, patronlarına yalan söyleyerek gelebildi. Çünkü özel sektörde çalışıyoruz, maalesef ki patronun iki dudağının arasından çıkan her şeye mahkumuz. Bu yüzden Bakan Yusuf Tekin’i patronların bakanı değil öğretmenlerin bakanı olmaya ya da eğer söylediği gibi yetkisi yoksa istifa etmeye çağırıyoruz.

ÖĞRETMENE SAYGI MÜCADELESİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Sivas Temsilcisi Gamze Nihal İyidoğan: Başlattığımız Eğitim Nöbeti sadece bu 3 günden ibaret değil. 29 Ocak’ta TBMM önünde toplandığımızda da tüm engellemelere rağmen taleplerimizi dile getirmiş ve 7 saatlik direnişin sonunda Yusuf Tekin’e taleplerimizi iletmek için randevu almıştık. Yaptığımız görüşmelerde Yusuf Tekin, taban maaşı gündeme aldıklarını ve zaten uygulayacaklarını iletmesine ve irtibat halinde kalınacağını söylemesine rağmen ilerleyen süreçte randevu taleplerimizi reddederek, bizi muhatap almayarak verdiği sözleri yerine getirmedi. Gericileştirilen bir müfredat var, öğretmenlerin can güvenliği yok. Bu gibi gerekçeler bizi kamuda çalışan meslektaşlarımızla da tek yürek haline getirdi, ortak eylemler örgütledik. Bu sadece özel sektör öğretmenlerinin taban maaş mücadelesi değil. Bu bir yandan öğretmene verilen saygının tekrar kazanılması uğruna verilen bir mücadele. Biz birleşik bir mücadele veriyoruz. Öğretmen Meslek Kanunu’nda taleplerimiz yerine getirilmezse mücadelemiz sürecek, bu burada bitmeyecek.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Diyarbakır İl Temsilcisi Diyar Demir: Biz iki buçuk yıldır sendikal mücadele veriyoruz. Taleplerimiz çok net; taban maaşımızı, özlük haklarımızı istiyoruz. Bu haklı taleplerimiz için meclise yürümek istediğimizde arkadaşlarımız polis tarafından çok ciddi bir saldırıya maruz kaldı. Polisler genel sekreterimizin boğazını sıkarak başladılar müdahaleye. Buna rağmen geri adım atmadık, bu kararlılığımız barikatı aşmamızı sağladı. Polisler oradaki öğretmen kitlesinin iradesini ve kararlılığını gördü. Ankara’nın dışında pek çok ilde arkadaşlarımız İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde eylemler başlattılar. Yeni bir anlayışla öğretmenler bir araya geliyorlar, direnişi büyütüyorlar ve asla korkmuyorlar. Gerçek anlamda taleplerimiz yerine getirilene kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz.

SOL PARTİ’DEN EYLEMLERE DESTEK ZİYARETİ

Eğitimcileri ziyaret eden SOL Parti Sözcüler Kurulu Üyesi İlknur Başer ”Bize bir kelime bile öğretseler kölesi olacağımız öğretmenlerimizi köleye dönüştüren, eğitimi patronların iki dudağı arasına terk eden bu iktidara karşı özel sektör öğretmenlerinin haklı mücadelesinin yanındayız. Öğretmen Meslek Kanunu’na dair gelişmelerin ve öğretmenlerin talep ettiği taban maaş hakkının takipçisiyiz” dedi.

BAKAN: ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP’nin grup toplantısı öncesinde gazetecilerin öğretmen eylemlerine ilişkin sorularını yanıtlarken “Bu konuda özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz” dedi. Tekin, yeni müfredatın onaylanmasına eğitim sendikalarından gelen eleştirilere ilişkin soruyu ise “Okumadan değil de okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum” diye yanıtladı.