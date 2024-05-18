Eğitimci köşe yazarı Aybek'e Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nden ödül

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin 2024 yılı empati ödülü eğitimci köşe yazarı Şahin Aybek’e verildi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği öncülüğünde, 2009 yılından itibaren başlayan ve gelenekselleşerek devam eden yılın empati ödülünün 2024 yılı sahibi belli oldu.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 25. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde 2024 Yılı Empati Ödülü, eğitimci köşe yazarı Şahin Aybek’e verildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Türk PDR Derneği Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Pişkin, Gazi Üniversitesi PDR Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Öztemel'in de hazır bulunduğu ödül töreninde çok sayıda dekan, bilim insanı, medya mensubu ve öğrenci de yer aldı.

Daha önce Çarşı grubu ve birçok değerli ismin almış olduğu, eğitimin en prestijli ödüllerinden olan gelenekselleşen Türk PDR Derneği Empati Ödülü'nü Şahin Aybek’e Türk PDR Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım tarafınden verildi.

Mesut Yıldırım konuşmasında ödülle ilgili şunları kaydetti: "Türk PDR Derneği olarak Empati ödülü ile psikolojik danışma mesleğinin temel kavramlarından olan empatiyi, toplumsal yaşama taşıyarak bireylerin ve kurumların birbirlerini anlayabilme sürecine katkı sunmayı bir ölçüde kendimizi karşımızdakinin yerine koyabilmeyi, masanın öbür tarafından da birbirimizin duygu, düşünce ve davranışlarına bakabilmeyi amaçlamaktayız.

Her dönem daha da çok ihtiyaç duyduğumuz empati becerisini, yaptıkları çalışmalarda ortaya koyan kişi ya da kurumlara verdiğimiz bu değerli ödülümüzü 2024 yılı için Empati Ödülü değerlendirme komisyonumuzun oybirliğiyle; “Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin” sloganıyla geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitime erişimi, nitelikli eğitim alabilmeleri için yıllardır yaptığı farkındalık çalışmalarıyla değerli eğitimci, yazar ve program yapımcısı Sn. Şahin AYBEK’e verilmesi kararlaştırılmıştır. Değerli hocamı tebrik ediyor, özverili çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum."

"BU ÖDÜL TÜRKİYE’NİN, BU ÖDÜL HEPİMİZİN, BU ÖDÜL EĞİTİMİN"

Şahin Aybek ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitimci Köşe Yazarı olarak Türk PDR Derneği'nin “ 2024 Yılı Empati " ödülünü Çarşı grubu ve birçok değerli isimden sonra almanın haklı gururunu yaşıyorum. İnsan ve eğitimci olmak, bir CAN’ a dokunmaktır. Ömrümüz yettiğince de hep birlikte bu ülkenin CAN’larına yani çocuklarına dokunmaya devam edeceğiz. Bu ödül Türkiye'nin, bu ödül hepimizin, bu ödül eğitimin. Bu ödül hepimize 'Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin' dedirtebilen demokratik Cumhuriyet’in. Hepinizin bildiği üzere benim hem köşemin hem programımın adı 25 yıldır 'Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin.' Çünkü ben eğitimin birleştirici gücüne inanırım. Bu nedenle bu ödülü ben adına değil, o benlerden oluşan 'biz' adına alıyorum. Biz kim miyiz?

Biz 'Dünyayı eğitim kurtaracak' diyenleriz. Biz 'Arkamızda aç ve eğitimsiz hiçbir çocuk bırakmayacağız' diyenleriz. Biz, kendini insanlığa, ülkemize, çocuklarımıza, adamış eğitimcileriz. Biz, sınıfındaki her çocuğa kendi çocuğu gibi davranan öğretmenleriz. Biz, bilime inanmış, yağmur çamur demeden, hiçbir engel tanımadan çalışan PDR’cileriz. Biz, okulların kalbi PDR’cileriz. Biz, Hatay depreminde evsiz çocukları sahada sevgisiyle ısıtmaya çalışan PDR’cileriz. Biz, Covid döneminde herkes evindeyken, çocuklarımızı gerçek hayata döndürmeye çalışan PDR’cileriz.

Biz, kendi çocuklarımızın acısı olmadığı halde başkalarının çocuklarının da acılarını bal eylemeye çalışanlarız. Bu nedenle bu ödülü ben adına değil, o benlerden oluşan BİZ adına alıyorum. Biz Türkiyeyiz. Çünkü demokratik Cumhuriyet adeta sosyolojik bir asansör gibi, okuması yazması olmayan bir anne babanın çocuğu olan Şahin’i almış, evinde yemediğini yedirmiş, giymediğini giydirmiş Şahin Aybek yapmıştır. Yatılı okullarında büyüdüğü devletine borcunu eğitimle ödemeye yemin etmiş Şahin’i, Şahin Aybek yapmıştır. 25 yıldır köşemde ve programlarımda dediğim üzere: 'Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin, yaşasın çocuklar, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."