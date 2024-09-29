Eğitimci sürgünde

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte tasarruf tedbirleri sebebiyle okullarda birçok sorun yaşanırken, birde üzerine öğretmenlere verilen cezalar eklendi.

Muğla’nın Datça ilçesinde bulunan Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Eğitim Sen üyesi iki öğretmen hakkında söylenen sözler, değinilen şiir ve kitaplar üzerinden pek çok başlık altında soruşturma açılmasına tepkiler sürüyor.

Eğiticimlere ‘FETÖ’yü övmek, LGBTİ’yi teşvik etmek, devlet memuru vakarına ve itibarına yakışmayacak kitapların öğretmen tarafından okunması gibi suçlamaların yanı sıra, Deniz Gezmiş’i övmek Attila İlhan’ın şiirini okumak ve Burhan Sönmez’in Taş ve Gölge isimli kitabını öğretmenler odasına getirmek gibi suçlamalar yöneltilmişti. Soruşturmanın başlangıç ve yürütme aşamasında öğretmenlerin önce Önder İmam Hatipliler Derneği Muğla Şubesi tarafından hedef haline getirildiği belirtildi.

Soruşturma ve sürgün cezaları hakkında konuşan Eğitim Sen Datça Yürütme Kurulu Üyesi bir öğretmen, “Bir kişi karşı duruş olduğunda yalnız kalma duygusuyla intikam almak için Önder İmam Hatipliler Derneği üzerinden devlet kurumlarını kullanıyor ve devlet memurlarını devlete dövdürüyor. Dernek bu durumu fırsata çevirerek, imam hatipteki demokrat öğretmenleri kovduruyor. Bakanlık yeni müfredatı uygulamayacağından şüphelendiği öğretmenleri terbiye etmeye çalışıyor. Çünkü bu yeni müfredatın en büyük engeli öğretmen. Bakanlıktaki kişiler hem koltuğunu korumak hem de sevdiği derneğini kıramıyor Datça’daki öğretmen yetersizliğini düşünmeden daha önceki turizm lisesindeki iki sürgüne iki sürgün daha ekliyor. Öğretmenin görevini yapması, öğrencinin eğitim öğretim hakkı engelleniyor” dedi.

Eğitim Sen öğretmenlerin ceza almasını Datça’da yarın protesto edecek. Saat 17.00’de Berkin Elvan Anıtı önünde başlayacak olan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Yapılacak eyleme Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da katılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

Daha önce ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesinin “din eğitimi-öğretimi olmadığını” savunan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kendisiyle çelişti. Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan İsa Öner Anadolu Lisesi’nde, ÇEDES Projesi’yle ilgili öğrencileri etkilediği iddiasıyla iki öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma açılan öğretmenler Esin Azize Sor ve Ali Doğan’ın yazısında, “Yasal olarak verilecek dini eğitimi engellemeye çalışmak” ifadesi yer aldı. Öğretmenler, Diyanet aracılığıyla il ya da ilçe müftülüklerinin vereceği dini eğitimle ilgili, velilerden izin dilekçesi alınması gerektiği yönünde öğrencileri bilgilendirdiği için suçlandı.

Öğretmenler; ‘devlet memurunun itibar ve güvenini sarsmak’, ‘okul ile öğrenci velileri ve yöre halkını karşı karşıya getirmekle’ de itham edildi. Soruşturma sonunda öğretmen Doğan ve Sor, 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına çarptırıldı.