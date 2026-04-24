Eğitimci ve yazar Levent Nayki'den yeni kitap: Sessiz Güç

Eğitimci ve yazar Levent Nayki, sınav sürecine dair yazdığı yeni kitabı "Sessiz Güç" okurla buluştu.

Kitapta, sınav sürecinde ebeveynlerin farkında olmadan yaptığı hataların öğrencinin motivasyonunu ve performansını doğrudan etkilediği vurgulanıyor. Aşırı baskı, kıyaslama, kontrolcü yaklaşım ve iletişim hatalarının, öğrencinin akademik başarısını düşüren en kritik faktörler arasında olduğu ifade ediliyor.

Levent Nayki’ye göre sınav süreci yalnızca akademik değil; aynı zamanda psikolojik, sosyal ve ailevi bir süreç. Kitapta; beslenmeden uyku düzenine, okuma alışkanlıklarından öğrenme stratejilerine kadar geniş bir çerçevede öneriler sunuluyor.

Kitabın dikkat çeken mesajlarından biri ise ebeveyn rolüne dair: "Ebeveyn çocuğunu yöneten değil, ona rehberlik eden kişidir." Bu yaklaşım, özellikle sınav döneminde artan aile içi gerilimlerin azaltılmasına yönelik bir perspektif sunuyor.