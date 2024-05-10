Eğitimciler 81 ilde iş bıraktı: "Bakan Tekin istifa"

Eyüpsultan’da özel bir lise müdürünün okuldan atılan öğrencisi tarafından öldürülmesine tepki gösteren eğitimciler 81 ilde iş bıraktı. Eğitim emekçileri, Ankara'da MEB önünden Meclis'e yürüdü. Diğer kentlerde ise İl Milli Müdürlükleri önünde eylem gerçekleştirildi. Eylemlerde Milli Eğitim Bakanlı Tekin istifaya çağrıldı.

HABER MERKEZİ

Eğitimciler, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek için 81 kentte iş bırakma eylemi yaptı.

Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, Türk Eğitim Sen ve Eğitim İş 10 Mayıs (bugün) için eylem iş bırakma eylemi duyurusu yaptı.

Sendikaların çağrısının ardından bugün ülke genelinde gerçekleştirilen protesto kapsamında, çok sayıda okulda öğretmenler derse girmedi.

Eğitimciler, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yürüdü.

Diğer illerde ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Eylemlerde eğitimciler, "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları attı, Bakan Yusuf Tekin'i istifaya çağırdı.

ANKARA

Ankara'daki eylemde eğitim sendikalarının genel başkanları söz alarak açıklama yaptı. Çeşitli sendikalara bağlı öğretmenler, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde açıklama yaptı.

Öğretmenlere yönelik şiddet olayları nedeniyle pek çok eğitim sendikası, bir günlüğüne Türkiye genelinde iş bırakma eylemi başlattı. Ankara'da, Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan yaklaşık 1500 eğitimci, TBMM önüne yürüdü. Öğretmenler, 'Okullarda ölmek istemiyoruz', 'Yaşasın öğretmen dayanışması', 'Birleşe birleşe kazanacağız, 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz', 'Sorunların sebebi, eğitim sistemi', 'Susma haykır, şiddete hayır' diye sloganlar attı.

İSTANBUL

Eğitim Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde eylem düzenledi. Eğitimciler, ilk olarak, öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan başta olmak üzere şimdiye dek görev sırasında uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm öğretmenler için saygı duruşuna geçti. Toplu bir şekilde İstiklal Marşı'nı seslendiren öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapısına siyah çelenk bıraktı. Çok sayıda öğretmenin katıldığı protestoda, "Eğitime acil şiddet yasası" ve "Eğitimde şiddete dur de" sloganları atıldı. Can güvenliklerinin bulunmadığının altını çizen eğitimciler, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yasal düzenleme çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri ise Kayapınar ilçesindeki Rojava Parkı’nda bir araya gelerek, eğitimdeki şiddete tepkilerini dile getirdi. Sendika üyeleri adına açıklamayı yapan Diyarbakır Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Faruk Ercan, Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımları ile Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinden itibarsızlaştırdığını söyledi. Öte yandan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, okullarda gereken önlemlerin alınmamasından dolayı şiddet olaylarının yaşandığına dikkat çekti.

ESKİŞEHİR

Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın Eskişehir şubeleri tarafından yapılan çağrıyla binlerce eğitim emekçisi Ulus Anıtı’nda toplandı. Burada 'Bakan istifa', 'Öğretmenler ölüyor, bakanlık susuyor' sloganları atan eğitim emekçileri, şiddetin önlenmesi için yetkilileri acil olarak göreve çağırdı.

MUĞLA

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de de Sınırsızlık Meydanı'nda Eğitim- Sen, Eğitim- İş, Hürriyetçi Eğitim- Sen, Anadolu Eğitim Sendikası, Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir-Sen ve Teç-Sen ortak basın açıklaması yaptı. Sınırsızlık Meydanı’nda bir araya gelen eğitim emekçileri şiddete karşı hep birlikte tepki gösterdi.

EDİRNE

Edirne’de Eğitim- İş, Eğitim Sen ve Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası’na bağlı öğretmenler, Saraçlar caddesinde bugün eylem yaptı. Öğretmenler, eğitimcilere yönelik şiddete ve öğretmenlerin katledilmesine tepki gösterdi. Öğretmenler, ellerinde dövizlerle 'okullarda ölmek istemiyoruz' sloganları attı. Eyleme CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, öğretmenler ve vatandaşlar da destek verdi.

UŞAK

İbrahim Oktugan'ın öldürülmesine tepki göstermek için ve eğitim çalışanlara yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek amacı ile Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı önünde toplandı. Daha sonra eğitim sendikaları temsilcileri ve üyeleri ‘Öğretmene ve Öğretmenliği Saygı, ‘Öğretmenime Dokunma’, ‘Öğretmene Şiddete Hayır’, ‘Eğitimde ve Eğitimciye Şiddete Dur De’ yazılı pankart ve sloganlar eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na kadar yürüdü.

BURSA

Bursa’da 7 eğitim sendikası bir araya gelerek İstanbul’da öldürülen lise müdürü İbrahim Oktugan için eylem gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi Meydan’ında toplanan binlerce kişilik kalabalık, Fevzi Çakmak Caddesi’nden İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne kadar sloganlarla ve düdük çalarak yürüdü. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tüm sendika temsilcileri birer açıklama yaparak, eğitimde şiddet yasası çıkartılmasını talep etti.

MALATYA

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler attıkları sloganlarla öğretmenlere karşı artan şiddet olaylarına karşı yasal düzenleme istediler.

GAZİANTEP

Gaziantep’te öğretmenler, İstanbul’da görev yapan okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Çok sayıda öğretmen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelerek eğitimde şiddeti kınadı.

ADANA

Adana’da yüzlerce öğretmen ellerinde pankartlarla yürüyüş yapıp, tepki gösterdi. Adana Yüreğir Damar Arıkoğlu İlkokulu Okul Müdürü Mert Aşık, “Ölen arkadaşım benim gibi okul müdürüydü. İnsan kendisini onun yerine koyuyor. Odanda çalışırken sana bir silah doğruluyor ve ölüyorsun. Bir eğitimcinin canına kıymak bu kadar kolay olmamalı” dedi.

KARS

Kars'ta iş bırakan öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı. Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler, silahlı saldırıda hayatına kaybeden öğretmen için saygı duruşunda bulundu, 'şiddete hayır' sloganları attı.

BOLU

Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, İzzet Baysal Caddesi’nde toplanarak, ‘Artık yeter. Öğretmenlere yönelik şiddete ve öğretmenlerin katledilmesine hayır’ yazılı pankartla sloganlar eşliğinde yürüdü. Yaklaşık bin kişilik grup, Kent Meydanı’na geldiklerinde eylem için toplanan Memur-Sen üyesi grupla karşılaştı. Memur-Sen üyesi grup, yanlarından sloganlarla geçen grubu alkışlayarak destek verdi. Sendikalar, eğitimde şiddete karşı slogan attı.

KOCAELİ

Kocaeli'de iş bırakan öğretmenler, İzmit Sabri Yalım Parkı'ndan Kocaeli Valiliği yerleşkesinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 bin öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Kocaeli Valiliği önünde sendika temsilcileri ayrı ayrı basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubeleri tarafından Valilik önünde yapılan açıklamada öğretmene yapılan saldırı kınandı. Türk Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi ise üyeleriyle birlikte Valiliğin ana giriş kapısında eylem gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da öğretmenler bağlı oldukları eğitim sendikaları öncülüğünde, eğitimcilere yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla 1 günlük iş bırakarak eylem yaptı. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi önünde toplanan öğretmenler, 'Öğretmene yönelik şiddete dur de' yazılı tişörtler giyerek, kırmızıya boyanmış beyaz önlükle şiddeti protesto etti. Yürüyüş boyunca 'Şiddete hayır', 'Öfkeliyiz, yastayız susmayacağız', 'Şiddetsiz güvenli okullar istiyoruz' sloganları attı. Vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde son bulan yürüyüş sonrası öğretmenler temsili olarak kanlı önlüklerini binanın kapısına astı.