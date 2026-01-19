Eğitimciler, Bakanlık önünde ses yükseltti: Atama ve istihdamda adalet talebi

HABER MERKEZİ

Eğitim emekçileri, yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi ve atama ile istihdamda adalet sağlanması talebiyle Ankara’da sokağa çıktı. Öğretmenler Ortak Mücadele Platformu çağrısıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen öğretmenler mülakat mağdurları, ek atama bekleyenler, AGS kapsamında düşük atama sayılarından etkilenen adaylar, özel sektörde çalışan öğretmenler ve engelli öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Adil ve şeffaf bir atama sistemi talep edilen açıklamada, “Farklı sınav süreçlerinde, farklı uygulamalarla ancak aynı adaletsizliklerle karşı karşıya bırakılmış öğretmenler olarak bir aradayız. Bu buluşma; emeğin değersizleştirilmesine, belirsizliğe ve objektif ölçütlerden uzak uygulamalara karşı ortak bir vicdan çağrısıdır” denildi.

Yaşanılan sorunların ortak olduğu vurgulanan açıklamada, “2023 KPSS’de, açıklanan genel kontenjan dâhilinde başarılı olan 1611 öğretmenin, mülakat yoluyla atanmasının engellenmesi öğretmen alımlarında adalet ilkesini açıkça zedelemiştir. 2024 KPSS’de ise son 22 yılın atama ortalamalarıyla kıyaslandığında kontenjan sayısı ciddi biçimde düşürülmüş; kontenjan dağılımlarındaki öngörülemezlik nedeniyle yüksek puanlı ve başarılı öğretmenler sistem dışında bırakılmıştır. Bu adaletsiz uygulamalar 2025 AGS sürecinde de devam etmiş; yalnızca 10 bin genel kontenjan açıklanmasına rağmen kontenjan dağılımları adil ve hakkaniyetli biçimde yapılmamıştır. Sonuç olarak yüksek puanlı ve başarılı öğretmenler bir kez daha mağdur edilmiştir” ifadeleriyle mağduriyetler belirtildi.

TALEPLER SIRALANDI

Kontenjanların sürekli olarak azaltılmasının istihdam sorununu artırdığı kaydedilen açıklamada, talepler şöyle sıralandı:

“-2023 KPSS ve 2024 KPSS mülakat mağduriyetlerinin eksiksiz biçimde giderilmesi,

-2024 KPSS için ek öğretmen ataması yapılması ve kontenjanların adil biçimde dağıtılması,

-2025 AGS için ek kontenjan verilmesi ve kontenjan dağılımlarının adil biçimde düzenlenmesi,

-2024 EKPSS kapsamında engelli öğretmen atamalarının gecikmeksizin yapılması,

-Akademi uygulamasının kaldırılması; kaldırılmaması hâlinde eğitim süresinin kısaltılması, bu süreçten kaynaklanan mevcut mağduriyetlerin giderilmesi, yeni mağduriyetlerin oluşmasının engellenmesi ve önümüzdeki iki yıl içerisinde artacağı öngörülen öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere akademi kapsamında ek öğretmen alımı yapılması,

-Ücretli öğretmenliğin tamamen sona erdirilmesi,

-Özel sektörde çalışan öğretmenler için taban maaş uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi,

- Eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme politikalarının, ataması yapılmayan öğretmen gerçeği dikkate alınarak planlanması,

-Atama sayıları ve kontenjanların yılın başında açıklanması,

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın, eğitimin içinden gelen ve liyakat sahibi kadrolar tarafından yönetilmesi.”

“Bu talepler bir ayrıcalık isteği değil; adaletin, emeğin ve nitelikli eğitimin zorunlu sonucudur” cümlelerine yer verilen açıklama, “Taleplerimiz karşılık bulana kadar; Sosyal medyada, sahada ve kamuoyu önünde Birlikte, kararlılıkla ve geri adım atmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu açıklama yalnızca bir metin değil; öğretmenlik mesleğinin onur mücadelesidir” sözleriyle son buldu.