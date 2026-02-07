Eğitimciler barınamadı, öğrenciler okuldan koptu

Haber Merkezi

Eğitim Sen, deprem bölgesinde eğitimin durumuna ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre depremden etkilenen bölgelerde okul terkleri ve öğretmen göçü artarken binlerce öğrenci ve eğitim emekçisi eğitime erişimde ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Okulların önemli bir kısmı hâlâ konteyner sınıflarda eğitimi sürdürürken devamsızlık ve terk oranları yükselişi sürdürdü.

Öte yandan öğretmenler için de barınma sorunları ciddi bir problem olarak rapor edildi. Pek çok eğitim emekçisi bölgede uzun vadeli kalmakta zorluk yaşarken eğitimciler ve öğrenciler için güvenli, nitelikli eğitim ortamı oluşturulamamasının, eğitim hizmetlerinin niteliğini zayıflattığı ve öğretmen açığı ile göçünü tetiklediği kaydedildi.