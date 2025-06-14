‘Eğitimciler, cezalarla susturulmak isteniyor’

Haber Merkezi

İzmir Bornova’da görev yapan üç öğretmenin, 8 Mart etkinlikleri kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu işledikleri gerekçesiyle kınama cezası almasına Eğitim Sen tepki gösterdi.

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, “Sendika yöneticilerimize verilen bu kınama kararı, yalnızca bireysel bir cezalandırma değil, aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin özerkliğine, bilimsel eğitime ve sendikal haklara açık bir müdahaledir. Toplumsal cinsiyet eşitliği demokratik, cinsiyet eşitlikçi bir eğitim anlayışının ayrılmaz bir parçası ve adaletin tesis edildiği, insan haklarının esas alındığı, eşit, özgür, demokratik bir toplumun temel taşıdır” denildi.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “MEB, bilimsel gerçeklerden uzak bir biçimde bu kavramı ‘tehdit’ olarak göstermekte, kadın-erkek eşitliğini hedef alan, geleneksel cinsiyet rollerini mutlaklaştıran ve gerici bir bakış açısını dayatmaktadır. Eğitim Sen’in toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı eğitim talebi kriminalize edilmek istenmekte, kamu emekçileri cezalandırılmakta, sendikal faaliyetler baskı altına alınmakta ve susturulmak istenmektedir. Bu ‘cezayı’ ve baskıcı uygulamaları kabul etmiyoruz. Eğitim Sen, tüm bu baskılara karşı toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.”