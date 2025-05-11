Eğitimciler hakları için meydanlarda

Ebru ÇELİK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2024-2025 yılı için açıkladığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ataması yapılmayan öğretmenlerin tepkisi sürüyor. Branş dağılımında önceki yıllara göre kontenjan sayılarının eşit şekilde dağıtılmamasına tepki gösteren öğretmenler, bugün 14.00’de Ankara Ulus’da atama sayısını protesto edecek.

Coğrafya öğretmeni Eylem Turan, atamalardaki yetersizlik ve adaletsizliklere dikkat çekerek KPSS sınavından 83 puan almasına rağmen mülakat listesine dahi giremediğini belirtti. Turan, “Bu yıl 15 bin öğretmen ataması yapılacak. Ancak bu sayı, ihtiyaçla hiçbir şekilde örtüşmüyor. Tarihin en düşük öğretmen atamalarından biri bu” dedi.

Turan, “15 bin atama nasıl yeterli olabilir? Bu yıl 13 binden fazla öğretmen emekli oldu. Üstüne, halen devlet kadrolarında 86 binin üzerinde ücretli öğretmen çalışıyor. Ücretli öğretmenler çok düşük ücretlerle, ders başına çalıştırılıyor. Bu tablo büyük bir çelişki” diye konuştu. Turan, atamaların yalnızca sayısal olarak değil, branşlara göre dağılım açısından da adaletsiz olduğunu söyledi.

EĞİTİM TOPLUMSAL BİR SORUN

Turan, bu yıl coğrafya öğretmenliği için yalnızca 85 ve üzeri puan alanların mülakata girebildiğini, kontenjana girmenin ise neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı. Turan, “Başarı değil artık şans belirleyici oldu. Eğitimdeki kaliteyi bu şekilde düşürüyorlar. Devlet nitelikli öğretmen istiyor ama şu an okullarda öğretmen olmayan, iki yıllık ön lisans mezunları ders veriyor. Bizler yıllarca emek verdik, eğitim aldık, yüksek puanlarla açıkta kaldık. Eğitim sistemimiz niteliksizleşiyor.”

Turan, “Ben öğretmenim, ama şu an çaycılık yapıyorum. Bu kadar eğitim, emek, fedakârlık sonunda geldiğim nokta bu. Artık sesimizin duyulması gerekiyor. Bu bir kişi meselesi değil; bu, bir ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. Eğitim toplumsal bir sorun artık” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE 40’INCISIYIM ATAMAM YOK"

Branş mağduru bir diğer Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Musa Karakaş ise “Bizler 2024 yılında KPSS’ye girdik. Sınavın üzerinden yaklaşık 9 ay geçtikten sonra öğretmen atamaları için branş dağılımları açıklandı ve ciddi bir adaletsizlikle karşılaştık. Ben 2024 KPSS Türkiye 40’ıncısıyım. Son 22 yıla baktığımızda, bu dereceyle atanma yapılmayan tek bir yıl dahi yok, bu yıl açıklanan branş dağılımı nedeniyle atanmıyorum” dedi.

Bakanlığın “okullar yüzde 100 dolu” açıklamasına tepki gösteren Karakaş, özetle şunları söyledi: “İlgili branşta kadro dolu, yeni alım yapmama gerek yok’ deniyor. Eğer 2024’te de atama yapılacağı belliyse, 2023’te 796 kişilik kontenjan verip tüm kadroyu doldurmak mantıklı mı? Bakanlık, öğretmen ihtiyacına karşın 15 bin atama yapıyor ve bu sayıyı da adil bir şekilde dağıtmıyor. Öğretmen, eğitim sisteminin temel taşıdır. Bu tür plansız ve adaletsiz uygulamalar, yalnızca bireysel mağduriyetlere değil, aynı zamanda eğitim sisteminin genel niteliğine de zarar verir. Bizim talebimiz açık: KPSS gibi objektif bir sınavla alınan sonuçlara göre, adil ve planlı bir atama süreci yürütülmelidir.”

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TEKİN, MAĞDUR ETTİĞİ ÖĞRETMENİ HEDEF ALDI

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ataması yapılmayan öğretmenlerden Özkan Özdemir yaşadıkları mağduriyeti Tekin’e duyurmaya çalıştı. Özdemir, Tekin’e “188 gündür biz sizi bekliyoruz Sayın Bakan, 5 dakika da siz bizi bekleyebilir misiniz? Kapınızda bekledik o kadar tenezzül edip bizimle konuşmadınız” dedi. Tekin ise, “Biz sizinle 30 defa konuştuk. Sen o kadar megaloman bir çocuksun ki seninle konuşmamayı diğerleriyle konuşmamak gibi anlıyorsun. Çık dışarı” ifadelerini kullandı.

Özdemir güvenlik görevlilerince dışarı çıkarılmasının ardından Tekin, “terör örgütü sempatizanı” ifadeleriyle ataması yapılmayan öğretmeni hedef aldı.

Tekin’in açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ataması yapılmayan öğretmen Özdemir, “Milli Eğitim Bakanı tarafından da ifade edildiği üzere terör örgütleriyle ilişiğimin olduğu söyleniliyor. Bakan Bey’in bu ifadesini bir ihbar saymak zorundasınız. Terör örgütleriyle ilişiği olan birisinin toplumda elini kolunu sallayarak gezmesine müsaade edemezsiniz. Bu iddialar doğruysa buyurun evimde oturuyor olacağım. Tutuklamanız için elinizi kolunuzu bağlayan yok. Aksi halde pazartesi gününden itibaren Milli Eğitim Bakanı tarafından özür dilenmediği sürece süresiz açlık grevine başlayacağım. Ben bu dünyada onurum ve haysiyetimle yaşadım. Kendisine bahşedilmiş bir koltuktan güç alarak çamur at izi kalsın diyen bir zatın itibar suikastına boyun eğmeyeceğim” dedi.